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    Главная / Торги / Поставка краски аэрозольной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году

    Поставка краски аэрозольной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:3018.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196786Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196786

    Наименование закупки

    Поставка краски аэрозольной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3462 75-23-18

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    dda@sur.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Двойченко Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка краски аэрозольной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 08:30 GMT +318.05.2021 08:3018.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196786Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка краски аэрозольной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, п. Солнечный, ст.ПромышленнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Продавец является субъектом малого и среднего предпринимательства, с даты подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Стоимость доставки до покупателя,упаковки и тары должна быть включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска аэрозольная Дейтон для внутренних, наружных работ белая 520МЛ баллончик"

    Кол-во: 655.000

    "Позиция 2"

    "Краска аэрозольная Дейтон для внутренних, наружных работ черная 520МЛ баллончик"

    Кол-во: 1000.000

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