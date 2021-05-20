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    Главная / Торги / Поставка одноразовой посуды и сопутствующих товаров для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка одноразовой посуды и сопутствующих товаров для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196785Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196785

    Наименование закупки

    Поставка одноразовой посуды и сопутствующих товаров для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 16:59

    Документация процедуры

    Задание_заказчика__.xlsx

    Проект_Договора_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 961 079-05-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    secretary@vtgors.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Урывский Валентин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одноразовой посуды и сопутствующих товаров для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196785Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовой посуды и сопутствующих товаров для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    164 465,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства;30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер прямоугольный ПП 108х82х38ММ 200МЛ полупрозрачный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Крышка одноразовая прямоугольная Мистерия ПП полупрозрачная 108х82х3ММ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Тарелка одноразовая глубокая Мистерия полипропилен 475МЛ белый 50ШТ 121490"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Набор столовый одноразовый Мистерия Комплект 2 полистирол белый ложка чайная в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Набор столовый одноразовый Мистерия Комплект 2 полистирол белый вилка, салфетка в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 6"

    "Набор столовый одноразовый Диапазон №4 полистирол/ целюлоза белый салфетка, вилка, нож, ложка"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 7"

    "Набор столовый одноразовый Диапазон №1 полистирол белый столовая ложка в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Вилка одноразовая пластик 165ММ белая"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 9"

    "Нож одноразовый пластик белый 165ММ 100ШТ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 10"

    "лоток Потенциал №2 пластик 165х125х20ММ белый"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 11"

    "лоток Потенциал №3 пластик 220х145х20ММ белый"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 12"

    "Упаковка РК-21 ПС 218х141х64ММ прозрачный для выпечки"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 13"

    "Тарелка одноразовая десертная безсекционная Диапазон пластик 205ММ белый"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 14"

    "Тарелка одноразовая десертная безсекционная Диапазон пластик 167ММ белый"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 15"

    "Пакет полиэтиленовый фасовочный 24х37СМ 10мкм ПНД прозрачный"

    Кол-во: 150000.000

    "Позиция 16"

    "Пакет полиэтиленовый майка 28+16х50СМ 12мкм ПНД Спасибо за покупку белый"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 17"

    "Пакет полиэтиленовый майка 29+15х55СМ 30 мкм ПНД Русь ассорти"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 18"

    "Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой 45х38СМ 60МКМ ПНД полноцвет"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 19"

    "Пакет полиэтиленовый с петлевой ручкой ТикоПластик 42х38СМ 37МКМ ПНД"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 20"

    "Стакан одноразовый Мистерия полипропилен 200МЛ 100ШТ для холодного/горячего 810452п"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 21"

    "Чашка одноразовая ПК Алит Пласт пластик коричневая/белая 180МЛ для кофе 50ШТ"

    Кол-во: 2700.000

    "Позиция 22"

    "Стакан одноразовый Диапазон пластик белый 500МЛ"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 23"

    "Салфетки бумажные Радуга 1-слойные 24х24СМ бумага белые 100ШТ Россия"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 24"

    "Ведро пластмассовое пищевое Альянс Упак 2.3Л с крышкой и ручкой прозрачное ПП"

    Кол-во: 100.000

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