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    Главная / Торги / Опрос рынка на поставку фильтров для автотранспорта, спецтехники и спецоборудования

    Опрос рынка на поставку фильтров для автотранспорта, спецтехники и спецоборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 18:0031.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196768Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196768

    Наименование закупки

    Опрос рынка на поставку фильтров для автотранспорта, спецтехники и спецоборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 18:11

    Документация процедуры

    4.2___ТФ_договора_на_поставку_с_интернет_магазином.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-22-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    Artem.Yazykov@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Языков Артем Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Опрос рынка на поставку фильтров для автотранспорта, спецтехники и спецоборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.05.2021 18:00 GMT +331.05.2021 18:0031.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196768Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Опрос рынка на поставку фильтров для автотранспорта, спецтехники и спецоборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Заводское шоссе, дом 9, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты указывается не менее 30 календарных дней, по факту поставки партии Товара на склад на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее по тексту УПД);

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный внутренний АF 4523"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный внешний АF 1802"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр гидравлический HF6710"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр гидравлический ST1450"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр масляный 01174420"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр масляный 3829"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр масляный LF 3914"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр топливный 011174422"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр топливный А0004771302"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный AF 26165"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр топливный А5410900151"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр HF35119"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр гидравлический 0300RK010MM"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр гидравлический HF 28948"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Фильтр воздушный MANN C 23750"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр осушит. возд. 432410222 7 WABCO"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр топливный А0000901551"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр масляный LF 3568"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Фильтр гидравлический 12-97601417"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Фильтр гидравлический TJS-630 HF6162"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Фильтр масляный Boschung S3 LF701"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр воздушный Boschung S3 AF26391"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр воздушный AF 25653"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Фильтр маслянный LF 16157"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Фильтр топливный FF 149"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Фильтр топливный FF 5226"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Фильтр воздушный Schmidt 97503131"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Фильтр воздушный Schmidt 97503132"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Фильтр воздушный AF 25728"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Фильтр воздушный AF 25727"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Фильтр гидравлический HF 35098"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 32"

    "Фильтр воздушный AF 25964"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный AF 25491"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 34"

    "Фильтр масляный LF 670"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Фильтр воздушный TJS-630 AF27816"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Фильтр салона AF 25695"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 37"

    "Фильтр воздушный AF 4060"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Фильтр воздушный AF 26399"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 39"

    "Фильтр воздушный AF 26242"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 40"

    "Фильтр воздушный AF 1797M"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Фильтр масляный LF 4054"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Фильтр салона AF 26174"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Фильтр топливный FF 5461"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Фильтр топливный FS 19532"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Элемент воздушный AGCO 836862573"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 46"

    "Фильтр воздушный AGCO 836862574"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 47"

    "Фильтр сепаратор FS 19826"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 48"

    "Фильтр масляный LF 3783"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 49"

    "Элемент гидравлический HF 35322"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 50"

    "Фильтр сепаратор FS 19827"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 51"

    "Фильтр топливный WK8545"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 52"

    "Фильтр топливный TJS-630, AS 900, 0004702190"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 53"

    "Фильтр гидравлический HF35111"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 54"

    "Фильтр масляный IVECO 504067504"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 55"

    "Фильтр масляный IVECO 2992544"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 56"

    "Фильтр топливный IVECO 504117916"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Фильтр-сепаратор топливный IVECO 2992662"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Фильтр топливный IVECO 2994048"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 59"

    "Фильтр воздушный внешний P777868"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 60"

    "Фильтр воздушный внутренний P777869"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 61"

    "Фильтр салона V35741210"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 62"

    "Фильтр кабины V36637500"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 63"

    "Фильтр сапуна AGCO 36073900"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 64"

    "Фильтр гидравлический 1.10295"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 65"

    "Фильтр топлива грубой очистки VALTRA V836867591"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 66"

    "Фильтр топлива тонкой очистки VALTRA V836867595"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 67"

    "Элемент фильтрующий гидравлический CJS 300089"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 68"

    "Фильтр салона AF25630"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 69"

    "Фильтр гидравлический Boschung Jetbroom V3051008"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 70"

    "Фильтр гидравлический STRATOS HHC10151"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 71"

    "Фильтр топливный FF 5584"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 72"

    "Фильтр топливный OEM837079726"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 73"

    "Фильтр топливный VALTRA к-кт 2 шт SK48591-SET"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 74"

    "Фильтр очистки воздуха MANN C281275"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 75"

    "Элемент фильтрующ.Racor 2010PM-OR 30микр"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 76"

    "Фильтр гидравлический PX33141MIC10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 77"

    "Фильтр гидравлический V3.0934-08"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 78"

    "Фильтр гидравлический Swingo SE75231210"

    Кол-во: 5.000

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