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    Главная / Торги / КАНЦЕЛЯРИЯ

    КАНЦЕЛЯРИЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196766Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196766

    Наименование закупки

    КАНЦЕЛЯРИЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ СПКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ СПКА"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, д.77Б, кабинет 33

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    495 504-29-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    molotkov@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молотков Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    КАНЦЕЛЯРИЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196766Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАНЦЕЛЯРИЯ

    Начальная цена

    582 708,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141108, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОДИСАНИЯ ТОРГ12 В ТЕЧЕНИЕ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ, ДОСТАВКА ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ТОВАРА

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ СПКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ СПКА"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, д.77Б, кабинет 33

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ СПКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ СПКА"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, д.77Б, кабинет 33

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ СПКА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ СПКА"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, д.77Б, кабинет 33

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок для записей не склеенный Attache Economy 90x90x45ММ 80-100Г/М2 белый 891157"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Стикер Attache 76х51ММ бумажный пастельный голубой 100ЛИСТ 62Г/КВ.М 633897"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 3"

    "Стикер самоклеящийся Brauberg 76x76ММ 100ЛИСТ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 4"

    "Блокнот на пружине клетка Бизнес Линер А4 280х195ММ в ассортименте 80ЛИСТ офсетная бумага 65Г/М2 картон 155065"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 5"

    "Скрепочница Attache магнитный круглая форма"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 6"

    "Ежедневник датированный Проф-Пресс Villadge кожзам синий А5 128ЛИСТ 128П-1867"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 7"

    "Зажим для бумаги Attache Economy металл 19ММ черный 12ШТ 70ЛИСТ 933325"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Зажим для бумаги Attache металл 25ММ черный 12ШТ до 100ЛИСТ 509179"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 9"

    "Зажимы для бумаг 32ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 10"

    "Зажимы для бумаг 41ММ черные"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 11"

    "Зажимы для бумаг Attache металл 51ММ черные 12ШТ 240ЛИСТ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 12"

    "Календарь 2021Г настольный перекидной 100х140ММ бумага офсетная 2+0 160ЛИСТ термоупаковка Российская символика 1200972 Россия 30ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Карандаш механический с ластиком Комус 0.5ММ красный пластик 12ШТ 769926"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 14"

    "Карандаш механический Pentel AL405-C 0.5ММ синий пластик 1ШТ 727271"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 15"

    "Карандаш чернографитный Brauberg Stripes шестигранный дерево НВ желтый с черными полосами заточенный с резинкой в картонной упаковке 180614"

    Кол-во: 167.000

    "Позиция 16"

    "Клей-карандаш Erich Krause 15Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Клей-карандаш Brauberg 25Г 220871"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 18"

    "Клей ПВА канцелярский Erich Krause 50МЛ роллер"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 19"

    "Лента клейкая 19ММх33М 35МКМ канцелярская"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 20"

    "Лента клейкая Attache 50ММx66М упаковочная, скотч"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 21"

    "Лента клейкая Attache 50ММх66М прозрачная 50МКМ 48340"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 22"

    "Кнопки канцелярские для крепления листов inФОРМАТ 12ММ 100ШТ металл картонная коробка"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Кнопки канцелярские гвоздики Berlingo 50ШТ цветные картонная упаковка RN5030f"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 24"

    "Корректор жидкость (штрих) на спиртовой основе Brauberg 20МЛ с кисточкой, с металлическим шариком"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 25"

    "Корректор лента Attache Selection 5ММх6М автоматическая 323456"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 26"

    "Корректор ручка Brauberg 9МЛ металлический наконечник"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 27"

    "Ластик Koh-I-Noor 6541/60 каучуковый комбинированный 45х13х7ММ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 28"

    "Лезвие для ножа канцелярского сменное Attache сегментированное 18ММ сталь 10ШТ пенал пластиковый 882896"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 29"

    "Лезвие для ножа концелярского Brauberg 9ММ 0.38ММ 10ШТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 30"

    "Линейка Attache Economy 30СМ пластик черная"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 31"

    "Лоток офисный вертикальный Attache черный пластик 280х95х285ММ 1 отделение 2ШТ 877380 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Лоток офисный СТАММ Эксперт горизонтальный черный полипропилен"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 33"

    "Маркер Centropen CD-PEN 1ММ черный 4606/1Ч (2606)"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 34"

    "Маркер перманентный двусторонний Attache круглый пластиковый корпус 1ММ черный 867247"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 35"

    "Маркер перманентный Brauberg Contract круглый пластиковый корпус 3ММ черный 150465"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 36"

    "Грифели Attache 0.5ММ НВ 30ШТ микрографические"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 37"

    "Грифели BRAUBERG «Black Jack» 0.7ММ НВ 20ШТ запасные в пластиковой тубе. Высокополимерные (Hi-Polymer)."

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 38"

    "Набор маркеров Brauberg 5ММ черный, синий, красный, зеленый классический, круглый 4ШТ для доски ПВХ упаковка с европодвесом"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 39"

    "Шпагат льняной 1.25кТекс П6 0.5КГ диаметр 1.5ММ, длина 400М BRAUBERG"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 40"

    "Нож канцелярский Альфа 18ММ пластик/сталь выдвижное лезвие Россия"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 41"

    "Нож канцелярский Attache Selection Jolly 9ММ синий металл/пластик с фиксатором 827016"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 42"

    "Ножницы офисные канцелярские inФормат 21.5СМ нержавеющая сталь эргономичная форма ручек, резиновые вставки желтые/черные"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 43"

    "Папка на кольцах 4 кольца Attache А4 пластик синяя 42ММ карман на корешке, лицевой и внутренней обложке 34479"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 44"

    "Папка-скоросшиватель Attache Fantasy с пружинным механизмом голубая А4 120ЛИСТ пластик 0.45ММ 314655 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 45"

    "Папка офисная Berlingo Standart на резинке А4 пластиковая"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 46"

    "Папка-конверт на кнопке Brauberg синяя прозрачная А3 0.18ММ 224034"

    Кол-во: 91.000

    "Позиция 47"

    "Папка-регистратор Brauberg 80ММ А4"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 48"

    "Папка-регистратор Attache Economy 50ММ A4 бумага черная 350ЛИСТ 694259"

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 49"

    "Папка-скоросшиватель OfficeSpace пластик прозрачный верх Fms16-5 718"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 50"

    "Папка-скоросшиватель Attache Дело стандартный белая А4 картон 280Г/М2"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 51"

    "Папка-уголок Attache Economy A4 полипропилен синяя 100МКМ 10ШТ 495373 Россия"

    Кол-во: 165.000

    "Позиция 52"

    "Подставка настольная для ручек Стамм Профи ОР-01 черная 32317"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 53"

    "Ручка гелевая Attache City 0.5ММ зеленая"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 54"

    "Ручка гелевая Attache Harmony 0.5ММ красная красный корпус пластик 389735 Китай"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 55"

    "Ручка гелевая Attache Harmony 0.5ММ синяя синий пластик 389734 Китай"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 56"

    "Ручка гелевая Attache Hammer 0.5ММ черная автоматическая"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 57"

    "Ручка гелевая Attache Town 0.5ММ синяя прозрачный пластик 168713 Турция 12ШТ"

    Кол-во: 89.000

    "Позиция 58"

    "Ручка гелевая Attache Town 0.5ММ черная прозрачный пластик 168714 Россия 12ШТ"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 59"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Attache Style зеленый 0.5ММ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 60"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Pilot BPS-GP-F красный 0.32ММ 0.7ММ со сменой стержня с резиновым держателем"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 61"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Pilot BPS-GP-MEDIUM синий 0.25ММ 1ММ со сменой стержня"

    Кол-во: 127.000

    "Позиция 62"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Brauberg Стенд-Пен Блэк1 синий черный настольная, на цепочке, на подставке 140889"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 63"

    "Ручка гелевая Attache Harmony 0.5ММ синяя синий пластик 389734 Китай"

    Кол-во: 141.000

    "Позиция 64"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Brauberg Стенд-Пен Блэк1 синий черный настольная, на цепочке, на подставке 140889"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 65"

    "Ручка-линер Attache Selection Sketch 0.5ММ синяя серый пластик Китай"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 66"

    "Ручка-линер Attache Selection Sketch 0.5ММ черная серый пластик Китай"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 67"

    "Закладка клейкая Post-it Professional 50.8х38.1ММ 4 цвета 24ЛИСТ пластиковая США"

    Кол-во: 134.000

    "Позиция 68"

    "Скобы для степлера Attache №10 металлические серебристый 1000ШТ 20ЛИСТ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 69"

    "Скобы для степлера №24/6 Комус 1000ШТ 25ЛИСТ"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 70"

    "Скрепки канцелярские Комус 25ММ металлические никелированные треугольные 100ШТ"

    Кол-во: 78.000

    "Позиция 71"

    "Скрепки канцелярские Globus 50ММ металлические без покрытия овальные серебро 50ШТ 897766"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 72"

    "Степлер настольный Attache Economy №10 10ЛИСТ 50ММ пластиковый корпус черный 94х19х40ММ 900304 Китай"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 73"

    "Степлер настольный Attache Economy №24/6, 26/6 20ЛИСТ 45ММ пластиковый корпус черный 100х38х48ММ Китай"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 74"

    "Текстмаркер Kores 1-4ММ оранжевый Чешская Республика"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 75"

    "Текстмаркер Maped Ultra Soft 1-5ММ розовый скошенный наконечник мягкий 756974"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 76"

    "Текстмаркер Brauberg Contract 1-5ММ лимонный 150389"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 77"

    "Текстмаркер Kores 1-4ММ зеленый Чешская Республика"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 78"

    "Текстмаркер Maped Fluo Peps Soft 1-5ММ голубой"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 79"

    "Тетрадь общая Brauberg 96ЛИСТ мелованный картон с выборочным лаком А4 скрепка офсет клетка ассорти 401853"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 80"

    "Тетрадь общая Хатбер-М Классика 48ЛИСТ мелованный картон А5 скоба офсет клетка зеленая 48Т5С1_12535"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 81"

    "Точилка круглая 1 отверстие пластик ассорти 743537 2ШТ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 82"

    "Папка архивная на завязках картон переплетный 45ММ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 83"

    "Папка архивная на 4 завязках Attache А4 бумвинил 80ММ 230x80x310ММ красная 800ЛИСТ 84965"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 84"

    "Файл-вкладыш Expert Complete Premium с перфорацией гладкий 60МКМ А4 до 110ЛИСТ 100ШТ"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 85"

    "Файл-вкладыш Комус рифленый 110МКМ А4 бесцветный 50ШТ"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 86"

    "Смачиватель для пальцев Attache Selection гелевый 25Г подушка 3ШТ 556697"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 87"

    "Резинка для денег банковская Brauberg цветная 100г"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 88"

    "Краска штемпельная на водной основе Attache синяя 45МЛ 198696"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 89"

    "Штамп самонаборный Printer C20/3 38x14ММ 3 строки Colop"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 90"

    "Стиратель для досок губка Kores Magnetic Whiteboard Eraser 110х55х20ММ этиленвинилацетат/фетр 1ШТ для маркерных досок"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 91"

    "Бумага для копировально-множительной техники Zoom Extra А4 80Г/М² 0.105ММ 161ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 387.000

    "Позиция 92"

    "Блок для записей не склеенный Attache Эконом 90х90х90ММ 60Г/М2 белый в прозрачном боксе 314591"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 93"

    "Набор маркеров Kores текстовыделителей 5ММ 6 цветов скошенный 6ШТ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 94"

    "Тетрадь общая Attache Lines Waves 96ЛИСТ картон А5 спираль офсет 60г/м2 клетка 810674"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 95"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Pilot BPS-GP-MEDIUM синий 0.25ММ 1ММ со сменой стержня"

    Кол-во: 166.000

    "Позиция 96"

    "Короб архивный на кнопке Brauberg Energy 330х245ММ пластик 0.9ММ синий 100ММ 900ЛИСТ разборный, торцевой карман для этикетки 235375"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 97"

    "Бумага для копировально-множительной техники офисная IQ Ultra марка A A3 80Г/М2 0.106ММ 160-175ПРОЦ 500ЛИСТ белая 481397 ГОСТ Р 57641-2017 Россия"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 98"

    "Линейка Attache 30СМ металл двусторонняя ширина 2СМ 514967 в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 99"

    "Подставка настольная для календарей Стамм 205х175х37ММ пластик черная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 100"

    "Лента клейкая канцелярская двусторонняя Kores 55515 15ММх5М прозрачный 170371"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 101"

    "Календарь 2021Г настольный домик на гребне 100х140ММ бумага мелованная 7ЛИСТ Природа Атберг 98 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "Дырокол Attache до 40ЛИСТ синий с линейкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 103"

    "Бумага для копировально-множительной техники XEROX COLOTECH PLUS A4 160Г/М² 170ПРОЦ 250ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 104"

    "Доска офисная магнитно-маркерная Magnetoplan эмалевое покрытие белый 100х150СМ 12408CC"

    Кол-во: 2.000

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