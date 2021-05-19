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Наименование закупки
КАНЦЕЛЯРИЯ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 14:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, д.77Б, кабинет 33
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
495 504-29-78
Факс
Адрес электронной почты
molotkov@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молотков Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КАНЦЕЛЯРИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196766Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАНЦЕЛЯРИЯ
Начальная цена
582 708,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 141108, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОДИСАНИЯ ТОРГ12 В ТЕЧЕНИЕ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ, ДОСТАВКА ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ТОВАРА
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, д.77Б, кабинет 33
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, д.77Б, кабинет 33
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, д.77Б, кабинет 33
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Кол-во: 2.000
Кол-во: 54.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 69.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 29.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 58.000
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Кол-во: 33.000
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Кол-во: 75.000
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Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 19.000
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Кол-во: 18.000
Кол-во: 49.000
Кол-во: 35.000
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Кол-во: 23.000
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Кол-во: 31.000
Кол-во: 28.000
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Кол-во: 58.000
Кол-во: 91.000
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Кол-во: 49.000
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Кол-во: 165.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 27.000
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Кол-во: 75.000
Кол-во: 57.000
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Кол-во: 15.000
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Кол-во: 38.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 166.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
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