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    Главная / Торги / Поставка форменной одежды для официантов ООО "Молния Ямал"

    Поставка форменной одежды для официантов ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 13:3018.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196761Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196761

    Наименование закупки

    Поставка форменной одежды для официантов ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 13:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка форменной одежды для официантов ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 13:30 GMT +318.05.2021 13:3018.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196761Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка форменной одежды для официантов ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    293 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Заказчика о приемке Оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Доставка производится силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Юбка форменная для администраторов винный 46-50 ткань костюмная габардин 230Г/М2 ООО "Вега Стиль" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Блуза женская Б-26 белый ткань сорочечная ХБ-35% ПЭ-65% 106Г/М2 короткий рукав воротник отложной на стойке ООО "Вега Стиль""

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 3"

    "Фартук жилет Ф-28-2 вишневый габардин 100% п/э 230Г/М3 с логотипом, компаньон клетка"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 4"

    "Блуза женская Б-16 белый ткань сорочечная ХБ-35% ПЭ-65% 106Г/М2 длинный рукав воротник отложной на стойке ООО "Вега Стиль""

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 5"

    "Жилет женский на подкладке Ж-8 вишневый габардин 100% п/э 230Г/М2 с логотипом, застежка центральная на 4 пуговицы, карманы внутренние"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Рубашка мужская белый ткань сорочечная Арабелла, состав 35% хлопок, 65% п/э 106Г/М2 с коротким рукавом силуэт полуприлегающий, застежка центральная на пуговицы"

    Кол-во: 8.000

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