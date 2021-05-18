Поставка форменной одежды для официантов ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Заказчика о приемке Оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Доставка производится силами и средствами Поставщика.