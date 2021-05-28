Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка стеклоленты в интересах ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка стеклоленты в интересах ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196760Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196760

    Наименование закупки

    Поставка стеклоленты в интересах ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 16:04

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стеклоленты в интересах ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.05.2021 23:00 GMT +328.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196760Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеклоленты в интересах ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеклослюдолента высоконагревостойкая ЛСКВ 0.1х15ММ ТУ 16-503.198-80"

    Кол-во: 25.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264526
    Поставка Электротехнических Товаров
    Поставка Электротехнических Товаров
    264526
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 82782
    Поставка лабораторного оборудования
    Поставка лабораторного оборудования
    82782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    275 018
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 83174
    Кухонный инвентарь для СП "Факел"
    Кухонный инвентарь для СП "Факел"
    83174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 12:00(GMT+03:00)
    489 395
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром инвест"
    Ценовой запрос № 85278
    Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"
    Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в...
    85278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    158 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить