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    Главная / Торги / Поставка смартфонов и сотовых телефонов

    Поставка смартфонов и сотовых телефонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 06:0025.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196758Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196758

    Наименование закупки

    Поставка смартфонов и сотовых телефонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:16

    Документация процедуры

    ТЗ_на_поставку_смартфонов_и_сотовых_2021.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смартфонов и сотовых телефонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.05.2021 06:00 GMT +325.05.2021 06:0025.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196758Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смартфонов и сотовых телефонов

    Начальная цена

    636 913,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата для СМСП производится в течение 15 рабочих дней со дня передачи товара покупателю

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сотовый телефон смартфон Xiaomi Redmi 9 2 nano-SIM 6.53ДЮЙМ 2340х1080 Mediatek Helio G80 13МП 3 ГБ 32ГБ Bluetooth/Wi-Fi GPS/ГЛОНАСС серый 198Г"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 2"

    "Сотовый телефон Philips Xenium E169 GSM 2 microSD TFT 2.4ДЮЙМ 320х240 0.3МП 16ГБ 1600МА.Ч 120х51х14ММ 100Г"

    Кол-во: 40.000

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