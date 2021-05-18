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    Главная / Торги / 017 Поставка комплектующих к оборудованию связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    017 Поставка комплектующих к оборудованию связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196757Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196757

    Наименование закупки

    017 Поставка комплектующих к оборудованию связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:07

    Документация процедуры

    проект_компектующие_к_обор_связи_пэн_21_ким.pdf

    2._Расчет_НМЦ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    DA.Harchenko@vlg.gzprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харченко Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    017 Поставка комплектующих к оборудованию связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196757Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    017 Поставка комплектующих к оборудованию связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    198 302,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патч-корд оптический Brand-Rex 93754 SM Duplex FC/UPC-FC/UPC 3М"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 2"

    "Разветвитель Jack 2 ТВ-3.5DB 2 отвода tb35db"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Разветвитель Jack 3 ТВ-5.6DB 3 отвода tb56db"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Разъем кабельный джек-стерео JACK js6.3 6.3ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Удлинитель телефонный Pro Legend PL1208 10М"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Шнур телефонный витой Pro Legend 2043 черный 2М"

    Кол-во: 139.000

    "Позиция 7"

    "Шнур оптический SM FC/UPC-LC/UPC simplex 3М ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-3.0"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 8"

    "Модуль диодный силовой Semikron SKKD81/14 1400ВТ 82А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Варистор блочный SKVC20A460 460В SEMIKRON"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Батарея аккумуляторная Delta DT1212 12А·Ч 12В"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 11"

    "Батарея аккумуляторная DTM 12008 0.8А·Ч 12В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства ДПС-7В(БПР-2Т) ИПЦЭ 418128.001-01 блок питания и регистрации БПТ-2Т, прижим Хомут-стяжка (D трубопровода 1400ММ) 2ШТ, герметик Пуласт, комплект материалов для герметизации"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства ДПС-7В(БПР-2Т) ИПЦЭ 418128.001 с комплектным герметично вмонтированным кабелем КВКбШв 4х1.5 3М с учетом монтажа клеммного соединения КС-1, блок питания и регистрации БПТ-2Т, автогерметик, прижим магнитный МП-5, комплект монтажных частей"

    Кол-во: 1.000

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