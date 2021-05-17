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    Главная / Торги / Поставка кухонного инвентаря из нержавеющей стали

    Поставка кухонного инвентаря из нержавеющей стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 22:3017.05.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196754Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196754

    Наименование закупки

    Поставка кухонного инвентаря из нержавеющей стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 15:39

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кухонного инвентаря из нержавеющей стали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 22:30 GMT +317.05.2021 22:3017.05.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196754Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонного инвентаря из нержавеющей стали

    Начальная цена

    997 085,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, территория Северная промзона, Филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/1 ProHotel нержавеющая сталь 530х325х65ММ E811-2P/91907 Китай"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/2 ProHotel нержавеющая сталь 325х265х100ММ E812-4P/91902 Китай"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/1 ProHotel нержавеющая сталь 530х325х100ММ E811-4/91104 Китай"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/2 ProHotel нержавеющая сталь 2.3Л 325х265х40ММ E812-40/91201 Китай"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 5"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/4 ProHotel нержавеющая сталь 1.8Л 265х162х65ММ E814-2/91402 Китай"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/4 ProHotel нержавеющая сталь 265х162х100ММ E814-4/91404 Китай"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Салфетница фарфор 110х80х50ММ WL-996093/A белый"

    Кол-во: 258.000

    "Позиция 8"

    "Держатель магнитный Luxstahl Z116-45 для ножей 45СМ нержавеющая сталь кт1292"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 9"

    "Противень De Buyer GN 1/1 530х325х10ММ голубая сталь 5321.53"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 10"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/2 ProHotel нержавеющая сталь 3.6Л 325х265х65ММ E812-2/91202 Китай"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 11"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/3 ProHotel нержавеющая сталь 2.2Л 325х176х65ММ E813-2/91302 Китай"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 12"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/3 ProHotel нержавеющая сталь 3.4Л 325х176х100ММ E813-4/91304 Китай"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 13"

    "Кипятильник наливного типа для приготовления кипятка на предприятиях общественного питания Airhot EWB-10 нержавеющая сталь серебристый 1.5КВТ 220В 10.8Л +30/+100ГРАД ЦЕЛЬС 265х265х500ММ 3.25КГ"

    Кол-во: 18.000

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