Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента принятия оказанных услуг и подписания Акта об оказании услуг. Цена Договора включает в себя стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, составляющих предмет Договора, в том числе стоимость расходов на материалы, инструменты, прочие расходы, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения Договора и в период его действия.