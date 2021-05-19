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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196750Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196750

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 17:18

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_СОУТ_КИМ_2021_Проект.doc

    Задание_заказчика.xlsx

    Перечень_документов_для_заключения_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 11:00 GMT +319.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196750Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356123, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рождественская, ЦМПИ; 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр.-кт Октябрьской революции, д. 6; 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 22А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента принятия оказанных услуг и подписания Акта об оказании услуг. Цена Договора включает в себя стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, составляющих предмет Договора, в том числе стоимость расходов на материалы, инструменты, прочие расходы, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения Договора и в период его действия.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда Единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. Установление классов (подклассов) условий труда на рабочих местах. Оформление полного комплекта документа в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Защита работы в надзорных органах в течение всего срока действия аттестации."

    Кол-во: 31.000

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