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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 17:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 86545 4-76-19
Факс
Адрес электронной почты
kavkazgaztorg@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сливкова Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 11:00 GMT +319.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196750Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, 356123, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рождественская, ЦМПИ; 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр.-кт Октябрьской революции, д. 6; 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 22А Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента принятия оказанных услуг и подписания Акта об оказании услуг. Цена Договора включает в себя стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, составляющих предмет Договора, в том числе стоимость расходов на материалы, инструменты, прочие расходы, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения Договора и в период его действия.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 31.000
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