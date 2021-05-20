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    Главная / Торги / Поставка белья постельного для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Поставка белья постельного для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196744Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196744

    Наименование закупки

    Поставка белья постельного для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 13:19

    Документация процедуры

    Задание_Заказчика.xlsx

    Проект_договора.docx

    Спецификация.xlsx

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-57

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    kvon-av@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Квон Андрей Валерьянович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка белья постельного для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196744Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка белья постельного для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Начальная цена

    1 123 205,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Договор заключается с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru). Ордер на поставку МТР формируется при подтверждение поставщиком электронной подписи договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект постельного белья 1.5-спальный сатин 160x210СМ 150х210СМ 70х70СМ"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 2"

    "Подушка холлофайбер ситец бязь 70x70СМ"

    Кол-во: 127.000

    "Позиция 3"

    "Полотенце махровое Cleanelly Hotel белое 50х70СМ"

    Кол-во: 205.000

    "Позиция 4"

    "Полотенце махровое 70x140СМ 100% хлопок"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 5"

    "Одеяло 1.5-спальное"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Матрас беспружинный РВ 900х1900ММ тик ватный"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 7"

    "Покрывало гобелен 140х200СМ 1-спальное"

    Кол-во: 56.000

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