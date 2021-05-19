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Наименование закупки
Поставка строительных материалов для гостиницы Айсберг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.05.2021 07:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-30-83
Факс
+7 34995 6-71-41
Адрес электронной почты
Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для гостиницы Айсберг
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196741Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для гостиницы Айсберг
Начальная цена
997 666,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, НАдымская база ПТОиКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром добыча Надым»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Кол-во: 192.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 497.870
Кол-во: 52.000
Кол-во: 184.000
Кол-во: 174.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 264.000
Кол-во: 740.200
Кол-во: 451.080
Кол-во: 20.470
Кол-во: 110.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 104.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 600.300
Кол-во: 1973.800
Кол-во: 921.100
Кол-во: 6.590
Кол-во: 562.200
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