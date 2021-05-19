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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для гостиницы Айсберг

    Поставка строительных материалов для гостиницы Айсберг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196741Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196741

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для гостиницы Айсберг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.05.2021 07:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-83

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для гостиницы Айсберг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196741Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для гостиницы Айсберг

    Начальная цена

    997 666,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, НАдымская база ПТОиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подвес П60х27 сталь оцинкованная 0.9ММ"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 2"

    "Подвес Евро тяги 2х0.5м d=3мм 4 отверстия"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 3"

    "Грунтовка акриловая глубокого проникновения Кнауф Тифенгруд 10Л;ДМ3 пластиковое ведро белая"

    Кол-во: 497.870

    "Позиция 4"

    "Подводка гибкая Monoflex С12ВВ12 1/2" Г/Г 80СМ в нитевой оплетке из нержавеющей стали диаметр 12,5мм ТУ 4923-001-59525956-2003"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 5"

    "Лист гипсокартонный огнестойкий Knauf ГКЛ-ПЛУК Сапфир 2500х1200х12.5ММ"

    Кол-во: 184.000

    "Позиция 6"

    "Профиль потолочный ПП 60х27 0.6ММ 3М оцинкованная сталь"

    Кол-во: 174.000

    "Позиция 7"

    "Профиль направляющий ПНП 28х27ММ 3М оцинкованная сталь толщина 0.6ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Соединитель профиля одноуровневый "краб" Knauf П60х27 оцинкованная сталь 0.9ММ 148х56х20ММ"

    Кол-во: 264.000

    "Позиция 9"

    "Клей плиточный Knauf Fliesen (Флизен) 25КГ мешок"

    Кол-во: 740.200

    "Позиция 10"

    "Шпатлевка по дереву Eurotex сосна 1.5КГ банка"

    Кол-во: 451.080

    "Позиция 11"

    "Лак яхтный Eurotex 2Л бесцветный глянцевый"

    Кол-во: 20.470

    "Позиция 12"

    "Подводка гибкая для смесителя КМ М10х1/2" 80СМ 2ШТ"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 13"

    "Сифон для раковины бутылочный прямой Viega 1 1/4" 32ММ полипропилен 103927"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 14"

    "Манжета переходная резиновая 50х32ММ РТП"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 15"

    "Планка под смеситель РосТурПласт PP-R 20х1/2" ВР 10701"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 16"

    "Гребенка Албес BTS 4000ММ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 17"

    "Профиль угловой PL 19ММ 24ММ 3000ММ алюминий металлик"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 18"

    "Рейка потолочная Албес A150AS для реечного потолка алюминий серебристый металлик с металлической полосой"

    Кол-во: 600.300

    "Позиция 19"

    "Шпатлевка финишная Weber.Vetonit LR+ ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" Россия"

    Кол-во: 1973.800

    "Позиция 20"

    "Сетка стеклянная строительная Axton малярная 2х2ММ 1Мх50М стекловолокно/фибергласс 2.361КГ 55Г/М2"

    Кол-во: 921.100

    "Позиция 21"

    "Клей обойный сухой для стеклообоев Oscar 400Г ведро"

    Кол-во: 6.590

    "Позиция 22"

    "Краска акриловая водно-дисперсионная моющаяся Текс профи основа А супер белая 14.2КГ 9Л"

    Кол-во: 562.200

    "Позиция 23"

    "Манжета прямая Орио C-998 для унитаза 110ММ ПВХ"

    Кол-во: 52.000

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