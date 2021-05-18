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    Главная / Торги / Поставка труб и расходных материалов

    Поставка труб и расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196732Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196732

    Наименование закупки

    Поставка труб и расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 16:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 8216 74-43-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.zheleznyak@sng.vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железняк Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка труб и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 06:00 GMT +318.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196732Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб и расходных материалов

    Начальная цена

    219 120,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г. Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры или УПД цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12 или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции. .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба АФНИ.302441.005-03 3065ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "труба АФНИ.302441.005"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Колено шарнирное 3КШ.00.000"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть к насосам буровым Переходник БРС 2" 35МПа гайка-гайка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть к насосам буровым Переходник БРС 2" 35МПа резьба – резьба"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное БРС АФНИ.754175.001 для насоса 87.5х67.5х3.6ММ смесь резиновая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Уплотнение (СБТ.003) ЗАУ.01.012 для БРС резина"

    Кол-во: 50.000

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