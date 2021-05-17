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    Главная / Торги / Закупка: Патч-панель неэкранированная NMC-WP06UD2-GY 0.5U RJ45 6 порт. cat.5e для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1458

    Закупка: Патч-панель неэкранированная NMC-WP06UD2-GY 0.5U RJ45 6 порт. cat.5e для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1458

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196731Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196731

    Наименование закупки

    Закупка: Патч-панель неэкранированная NMC-WP06UD2-GY 0.5U RJ45 6 порт. cat.5e для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1458

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 12:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка: Патч-панель неэкранированная NMC-WP06UD2-GY 0.5U RJ45 6 порт. cat.5e для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1458

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196731Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: Патч-панель неэкранированная NMC-WP06UD2-GY 0.5U RJ45 6 порт. cat.5e для Самарского филиала ПАО Ростелеком ЗнП_1458

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара, ул. 22 партсъезда, 10 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. Во вложении наличие счета для оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патч-панель неэкранированная NMC-WP06UD2-GY 0.5U RJ-45 8P8C 6 портов cat.5e с основанием липким, стяжками кабельными 2шт, шурупами 2шт"

    Кол-во: 60.000

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