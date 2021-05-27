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    Главная / Торги / Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176

    Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196728Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196728

    Наименование закупки

    Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 12:32

    Документация процедуры

    ЕГРН_77_18_0171010_319.pdf

    ЕГРН_77_18_0171010_320.pdf

    ЕГРН_77_18_0171010_318.pdf

    ТЗ_МПТ_16_27.docx

    ТФ_договора_на_оказание_услуг_.docx

    50_26_0171008_141.pdf

    50_26_0171008_147.pdf

    50_26_0171010_3.pdf

    ЕГРН_77_00_0000000_497833.pdf

    ЕГРН_77_18_0171010_313.pdf

    ЕГРН_77_18_0171010_314.pdf

    ЕГРН_77_18_0171010_315.pdf

    ЕГРН_77_18_0171010_317.pdf

    ЕГРН_77_18_0171010_321.pdf

    ЕГРН_77_18_0171010_322.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-25-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Koroleva@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196728Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, территория центра бизнес-авиации аэропорта Внуково-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Рассматриваются условия участников

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176"

    Кол-во: 1.000

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