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Наименование закупки
Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 12:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-25-17
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Koroleva@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196728Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка материалов для внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы и разработка проекта межевания территории части поселения Марушкинское, ограниченной Боровским шоссе, границей поселения Марушкинское, границей территориальной зоны 77-11-11-000176
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, территория центра бизнес-авиации аэропорта Внуково-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Рассматриваются условия участников
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 1.000
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