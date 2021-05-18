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    Главная / Торги / Поставка крестовины,маслянового фильтра, патрубка,датчик давления

    Поставка крестовины,маслянового фильтра, патрубка,датчик давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196727Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196727

    Наименование закупки

    Поставка крестовины,маслянового фильтра, патрубка,датчик давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка крестовины,маслянового фильтра, патрубка,датчик давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196727Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крестовины,маслянового фильтра, патрубка,датчик давления

    Начальная цена

    100 560,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета.Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоэмаль Vika МЛ-1110 202 белая 2КГ банка МЛ11102022КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Автоэмаль Vika МЛ-1110 601 черная 0.8КГ банка МЛ111060108КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Отвердитель автоэмали Vika OEM-3 EXTRA 0.2КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Крестовина карданного вала U200 Lobro"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Шпатлевка полиэфирная отделочная Novol Finish 0.75КГ 1122"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шпатлевка полиэфирная отделочная Novol Finish 0.25КГ 1120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Растворитель Welltex 650 5000МЛ 4670007990473"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Грунтовка акриловая Vika 2К 3+1 HS 1КГ серая 211653"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Разбавитель универсальный U-POL Стандарт банка 5Л S2045/5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Патрубок подводящий распределителя воздуха 53208102050 КАМАЗ Технотрон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Круг абразивный с мультипылеотводом Hookit 3М Purple+ 734U Р180 150ММ 50527/51422"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Круг абразивный с мультипылеотводом Hookit 3М Purple+ 734U Р220 150ММ 50528/51423"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Круг абразивный с мультипылеотводом Hookit 3М Purple+ 734U Р320 150ММ 50531/51426"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Круг абразивный с мультипылеотводом Hookit 3М 334U Р500 150ММ 50534"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Круг абразивный Hookit 3М Р1500 150ММ на вспененной основе PN33543"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Круг абразивный Hookit 3М Р2000 150ММ на вспененной основе PN33544"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Шпатлевка полиэфирная наполнительная со стекловолокном Solid GLAS ПЭ 1КГ 3161000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Материал абразивный Губка шлифовальная Betacord Fine brown Р320/400 120х98х13ММ 310.0006"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Фильтр масляный Cummins LF16015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Элемент фильтрующий воздушный Ливны 6520 КАМАЗ ЕВРО-2 721110956010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Лампа автомобильная накаливания BOSCH R5W 1 987 302 510 24В 5ВТ BA15s"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Смазка литиевая Mobil Mobilgrease XHP 222 0.4КГ синяя 153553 Финляндия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Датчик давления масла FAE 12990 Hyundai"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Запасная часть Грузики балансировочные самоклеящиеся 0061 для литого диска 60Г Clipper"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Ремень приводной поликлиновой Gates 6PK1038"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Наконечник к шприцам Ombra A92451 для консистентной смазки"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Очиститель для тормозов бесхлорный аэрозоль Abro BC-750 0.397КГ баллон"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Лента изоляционная Abro ПВХ 19ММ 9.1М зеленая ET-912-GR"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 29"

    "Набор жгутов эластичных RK-150 50ШТ AVS A78223S"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Шприц смазочный для консистентной смазки Ombra 400МЛ A90025"

    Кол-во: 1.000

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