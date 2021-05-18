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    Главная / Торги / Поставка РТИ

    Поставка РТИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 04:0018.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196724Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196724

    Наименование закупки

    Поставка РТИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 12:23

    Документация процедуры

    Кольцо_уплотнительное_ЗК.700.00.003.pdf

    Кольцо_уплотнительное_ЗК_00085.00.002.jpg

    Кольцо_уплотнительное_ЗК.800.00.003.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-38-21

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    a.pisarev@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писарев Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка РТИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 04:00 GMT +318.05.2021 04:0018.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196724Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка РТИ

    Начальная цена

    812 447,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, 1 вариант: (в случае если лицо, заявка которого на участие в конкурентном отборе признана лучшей, относится к СМСП): в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. 2 вариант: (в случае если лицо, заявка которого на участие в конкурентном отборе признана лучшей не относится к СМСП): до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. В случае неполучения Покупателем счёта-фактуры в срок, срок оплаты продлевается на срок, равный сроку просрочки исполнения Поставщиком обязанности по выставлению счёта-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг топливный груша ZX1962 для перекачки топлива"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Рукав кислородный маслостойкий III-9.0-2.0 ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 650.000

    "Позиция 3"

    "Рукав напорный резинотканевый пар-2(Х) 32х56 32ММ 56ММ ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 70.810

    "Позиция 4"

    "Рукав I-9.0-0.63 ХЛ класс I 9ММ 0.63МЕГАПА ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 5"

    "Ремень клиновой А-1250 ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 6"

    "Ремень приводной клиновой А-1900 1900ММ 1920ММ ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 7"

    "Шланг поливочный резиновый 20 3ММ"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 8"

    "Полотно мембранное 882-1 0.6ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Пластина формовая техническая 2Н-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С 3ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Ремень приводной клиновой А-1320 13х8ММ 1320ММ ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Ремень приводной клиновой А-1600 резиновый 1600ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 13"

    "Ремень клиновой А-850 ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Ремень приводной клиновой В(Б)-4000 IV резиновый ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Ремень приводной клиновой В(Б)-1180 IV резиновый ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 59.000

    "Позиция 16"

    "Ремень клиновый В(Б)-1320"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Ремень приводной клиновой XPB-1900 резиновый ГОСТ 1284-89 ISO 4184"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Пластина маслобензостойкая С 1Ф-I-МБС-С-5 5ММ 1000х1000ММ резина 1 класса формовая 1ЛИСТ-8.8КГ 3ШТ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 71.500

    "Позиция 19"

    "Кольцо уплотнительное 500-515-85-2-4 резиновое"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Кольцо уплотнительное 702-5 ЗК700.00.003"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 21"

    "Кольцо уплотнительное 808-5 ЗК800.00.003"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 22"

    "Кольцо уплотнительное 400-410-58-2-3 резиновое"

    Кол-во: 252.000

    "Позиция 23"

    "Кольцо уплотнительное 596-5 ЗК00085.00.002"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Коврик резиновый диэлектрический 750x750x6ММ ГОСТ 4997-75"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 25"

    "Пластина маслобензостойкая рулонная 2Н-I-МБС-С1-10 ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Пластина маслобензостойкая 2Н-I-МБС-С-8 8ММ 1200х5000ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Пластина маслобензостойкая 2Н-I-МБС-С 3ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 28"

    "Пластина маслобензостойкая 2Н-I-МБС-С 3ММ 1000х2500ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Пластина маслобензостойкая 2Н-I-МБС-С-6 6ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 30"

    "Рукав напорно-всасывающий Б-2-25-3 ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 31"

    "Рукав напорно-всасывающий Б-2-50-3 50ММ 3М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 32"

    "Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-3 ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 128.000

    "Позиция 33"

    "Рукав напорный резинотканевый Г(IV) 10-32-47 У 1.0МЕГАПА 32ММ 47ММ ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 34"

    "Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-75-3 75ММ 3М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 35"

    "Рукав напорный резинотканевый пар-2(Х) 18х38 18ММ 38ММ ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 37"

    "Пластина маслобензостойкая 2Н-I-МБС-С-2 2ММ 1200х5000ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 38"

    "Кольцо уплотнительное O-ring 390-400-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Манжета армированная 1.2-30х42х7 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 40"

    "Манжета МБС 20х40х10ММ ТУ 38-1051725-86"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Манжета армированная 1.2-15х30х7-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 42"

    "Манжета армированная 1.2-38х52-7-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 43"

    "Манжета армированная 1.2-70х95-10-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 44"

    "Манжета армированная 1.2-95х120-12-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 45"

    "Манжета армированная 1.2-30х47-8-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 46"

    "Манжета армированная 1.2-22х40-10-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Манжета 100х125-12 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 48"

    "Манжета 12х28х7 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Манжета 38х56-10 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 50"

    "Манжета 40х55-7 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 51"

    "Манжета 40х62-10 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 52"

    "Манжета 40х62-8 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 53"

    "Манжета 50х70-10 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 54"

    "Манжета 60х85-10 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Манжета 15х35-7 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 56"

    "Манжета 1.2-40х60-1 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 57"

    "Манжета 1.2-70х90-1 МБС ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 58"

    "Шнур резиновый ПРП-40.П-20Х40.500 гернитовый пористый прямоугольный черный 20х40ММ ГОСТ 19177-81"

    Кол-во: 19.300

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