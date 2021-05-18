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    Главная / Торги / Филиал Сахателеком. Приобретение картриджей для оргтехники Xerox Phaser.

    Филиал Сахателеком. Приобретение картриджей для оргтехники Xerox Phaser.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196718Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196718

    Наименование закупки

    Филиал Сахателеком. Приобретение картриджей для оргтехники Xerox Phaser.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 12:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4112 40-73-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    SolovyevTA@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьев Тимофей Андрианович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Филиал Сахателеком. Приобретение картриджей для оргтехники Xerox Phaser.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 06:00 GMT +318.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196718Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал Сахателеком. Приобретение картриджей для оргтехники Xerox Phaser.

    Начальная цена

    40 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Якутск, ул.Курашова, 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% через 7 календарных дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер-картридж Xerox 106R01631 для Phaser 6000/6010/WC6015 голубой (cyan)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Тонер-картридж Xerox 106R01632 для Phaser 6000/6010/WC6015 пурпурный (magenta)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Тонер-картридж Xerox 106R01633 для Phaser 6000/6010/WC6015 желтый (yellow)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тонер-картридж Xerox 106R01634 для Phaser 6000/6010/WC6015 черный (black)"

    Кол-во: 1.000

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