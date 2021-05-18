Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнтеля в срок не позднее: - 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты Акта об оказанных услугах Исполнителям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (тридцати) календарных дней от даты Акта об оказанных услугах Исполнителям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора).