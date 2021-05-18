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Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 11:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3822 93-13-35
Факс
Адрес электронной почты
TrofimovaEV@gaztorg.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щекина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 11:30 GMT +318.05.2021 11:3018.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196716Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
146 971,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Российская Федерация, Томская область, г.ТомскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнтеля в срок не позднее: - 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты Акта об оказанных услугах Исполнителям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (тридцати) календарных дней от даты Акта об оказанных услугах Исполнителям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 38.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 160.000
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