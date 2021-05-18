Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:3018.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196716Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196716

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:58

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ.doc

    Томское_УООП_Задание_заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3822 93-13-35

    Факс

    Адрес электронной почты

    TrofimovaEV@gaztorg.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щекина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 11:30 GMT +318.05.2021 11:3018.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196716Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств для нужд филиала "Томское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    146 971,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Российская Федерация, Томская область, г.ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнтеля в срок не позднее: - 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты Акта об оказанных услугах Исполнителям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (тридцати) календарных дней от даты Акта об оказанных услугах Исполнителям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ УАЗ"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей легковых иностранного производства"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Ремонт грузовых автомобилей и микроавтобусов отечественного производства"

    Кол-во: 160.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Ценовой запрос № 263863
    Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию погрузчика ANT 1000.01
    Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию погрузчика ANT 1000.01
    263863
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 76713
    Диагностика ГАЗ 2752 Соболь
    Диагностика ГАЗ 2752 Соболь
    76713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Ценовой запрос № 77061
    Ремонт автотранспорта
    Ремонт автотранспорта
    77061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    13 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 77495
    Ремонт автомобиля
    Ремонт автомобиля
    77495
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    77 215
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 77966
    Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
    Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
    77966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78869
    ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром оргэнергогаз"
    ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром...
    78869
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    3 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78874
    ТО и ремонт автомобилей отечественного производства
    ТО и ремонт автомобилей отечественного производства
    78874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить