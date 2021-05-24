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    Главная / Торги / Поставка кислоты ОЭДФ для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка кислоты ОЭДФ для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 05:0024.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196715Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196715

    Наименование закупки

    Поставка кислоты ОЭДФ для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-70

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@gazprom-methanol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кислоты ОЭДФ для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.05.2021 05:00 GMT +324.05.2021 05:0024.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196715Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислоты ОЭДФ для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр. 169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата по факту поставки на 15 рабочий день

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота Оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ)"

    Кол-во: 550.000

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