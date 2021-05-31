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    Главная / Торги / З/ч к гидро-пневмооборудованию

    З/ч к гидро-пневмооборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196702Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196702

    Наименование закупки

    З/ч к гидро-пневмооборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:51

    Документация процедуры

    IMG_20190613_110611.jpg

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарева Валентина Венадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    З/ч к гидро-пневмооборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.05.2021 14:00 GMT +331.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196702Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    З/ч к гидро-пневмооборудованию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, СПБ, Колпино, тер. Ижорских заводов, дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 60 дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пружина сжатия Hopp GmbH C5*45-130"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Гофр Scholz 39142-7521-30-003"

    Кол-во: 1.000

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