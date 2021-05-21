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    Главная / Торги / Поставка бетона/раствора строительного г.Краснотурьинск для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Поставка бетона/раствора строительного г.Краснотурьинск для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 05:3021.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196697Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196697

    Наименование закупки

    Поставка бетона/раствора строительного г.Краснотурьинск для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:37

    Документация процедуры

    Проект_договора_бетон_Краснотурьинск.DOC

    проект_Спецификации.XLS

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-99-44

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    YV.Anikina@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бетона/раствора строительного г.Краснотурьинск для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.05.2021 05:30 GMT +321.05.2021 05:3021.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196697Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетона/раствора строительного г.Краснотурьинск для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    29 784,43

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.КраснотурьинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.Продукция поставляется Покупателю самовывозом, автомобильным транспортом Покупателя c территории Свердловской области города Краснотурьинска путем выборки продукции в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору по предварительной заявке от Покупателя. Заявка по форме (Приложение № 7) направляется Поставщику по электронной почте, за 3-е суток до требуемой даты отгрузки (с указанием времени, места, кол-ва контактных телефонов), и подтверждается Поставщиком в ответном письме

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон М 200 В 30 5-20 ГОСТ-7473-94"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Раствор строительный М 100 ГОСТ 28013-98"

    Кол-во: 5.000

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