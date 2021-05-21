www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка бетона/раствора строительного г.Краснотурьинск для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 11:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-99-44
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
YV.Anikina@cty.ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аникина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бетона/раствора строительного г.Краснотурьинск для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.05.2021 05:30 GMT +321.05.2021 05:3021.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196697Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бетона/раствора строительного г.Краснотурьинск для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
29 784,43
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г.КраснотурьинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.Продукция поставляется Покупателю самовывозом, автомобильным транспортом Покупателя c территории Свердловской области города Краснотурьинска путем выборки продукции в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору по предварительной заявке от Покупателя. Заявка по форме (Приложение № 7) направляется Поставщику по электронной почте, за 3-е суток до требуемой даты отгрузки (с указанием времени, места, кол-ва контактных телефонов), и подтверждается Поставщиком в ответном письме
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.