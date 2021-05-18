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    Главная / Торги / Приобретение средств защиты кожи

    Приобретение средств защиты кожи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 01:0018.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196689Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196689

    Наименование закупки

    Приобретение средств защиты кожи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 12:21

    Документация процедуры

    Уточн_нная_потребность_к_ценовому_запросу.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Юридический адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Почтовый адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Контактный телефон

    +7 3842 77-11-13

    Факс

    +7 3842 52-50-48

    Адрес электронной почты

    a.belyaev@gazpromdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляев Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение средств защиты кожи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 01:00 GMT +318.05.2021 01:0018.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196689Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение средств защиты кожи

    Начальная цена

    519 865,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровская область, г.Новокузнецк терминал транспортной компанииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крем защитный гидрофильный Safe and Care Ойл 100МЛ 133-0206-01"

    Кол-во: 132.000

    "Позиция 2"

    "Крем защитный гидрофобный для рук М Solo Aqua 100МЛ 678795 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 3"

    "Крем защитный М SOLO Frost для защиты кожи при низких температурах 100МЛ 678802"

    Кол-во: 165.000

    "Позиция 4"

    "Паста очищающая Safe and Care Оптимал для очистки рук от устойчивых загрязнений 200МЛ 133-0206-01"

    Кол-во: 312.000

    "Позиция 5"

    "Мыло туалетное Ординарное 100Г РМЗ"

    Кол-во: 6168.000

    "Позиция 6"

    "Крем восстанавливающий Пантевит Safe and Care 100МЛ"

    Кол-во: 168.000

    "Позиция 7"

    "Гель для очистки рук антисептический Элен 100МЛ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 8"

    "Аэрозоль защитный от кровососущих насекомых и клещей Safe and Care Рефтамид Максимум 200МЛ"

    Кол-во: 906.000

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