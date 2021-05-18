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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение средств защиты кожи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 12:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 77-11-13
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.belyaev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение средств защиты кожи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 01:00 GMT +318.05.2021 01:0018.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196689Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение средств защиты кожи
Начальная цена
519 865,62
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровская область, г.Новокузнецк терминал транспортной компанииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Кол-во: 132.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 165.000
Кол-во: 312.000
Кол-во: 6168.000
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