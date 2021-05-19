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    Главная / Торги / Щётки кассетные металлические для аэродромно-уборочной техники типа: Schmidt TJS-630, Schmidt CJS-914, Boschung Jetbroom.

    Щётки кассетные металлические для аэродромно-уборочной техники типа: Schmidt TJS-630, Schmidt CJS-914, Boschung Jetbroom.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196686Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196686

    Наименование закупки

    Щётки кассетные металлические для аэродромно-уборочной техники типа: Schmidt TJS-630, Schmidt CJS-914, Boschung Jetbroom.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:34

    Документация процедуры

    ТЗ_щ_тки_кассетные__2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-22-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    Denis.Mikhaylov@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Денис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Щётки кассетные металлические для аэродромно-уборочной техники типа: Schmidt TJS-630, Schmidt CJS-914, Boschung Jetbroom.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196686Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щётки кассетные металлические для аэродромно-уборочной техники типа: Schmidt TJS-630, Schmidt CJS-914, Boschung Jetbroom.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. 2-я Рейсовая, д. 2 корп. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты указывается не менее 30 календарных дней, по факту поставки партии Товара на склад на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее по тексту УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щётки кассетные металлические для аэродромно-уборочной техники "

    Кол-во: 44000.000

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