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    Главная / Торги / Поставка тестов для быстрого определения COVID-19 для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Поставка тестов для быстрого определения COVID-19 для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 20:0017.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196684Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196684

    Наименование закупки

    Поставка тестов для быстрого определения COVID-19 для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:27

    Документация процедуры

    Проект_договора_цз_196684.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-22-09

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    zolotovaiu@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золотова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тестов для быстрого определения COVID-19 для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 20:00 GMT +317.05.2021 20:0017.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196684Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тестов для быстрого определения COVID-19 для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    1 271 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 дней после поставки товара на склад Покупателя. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 20ШТ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Тест-система кассета для определения антител IgG/gM к COVID-19 300ШТ ERCSS05310 Spring Healthcare Services AG Швейцария"

    Кол-во: 250.000

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