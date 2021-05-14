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    Главная / Торги / Поставка крепежа, свар.электродов и прочих материалов для Вологодского филиала (ЗнП 2018)

    Поставка крепежа, свар.электродов и прочих материалов для Вологодского филиала (ЗнП 2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196682Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196682

    Наименование закупки

    Поставка крепежа, свар.электродов и прочих материалов для Вологодского филиала (ЗнП 2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8152) 485185

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Svetlana.D.Kuzmenko@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьменко Светлана Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка крепежа, свар.электродов и прочих материалов для Вологодского филиала (ЗнП 2018)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196682Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежа, свар.электродов и прочих материалов для Вологодского филиала (ЗнП 2018)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г.Вологда, ул.Гиляровского, д. 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по разовому счету на 7 кд от даты подписания ТОРГ-12/ УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоса перфорированная DKC BMA1023 сталь оцинкованная B30 x L2000 x s2мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Набор крепежных изделий DKC №1 CM350001 для монтажа проволочного лотка сталь оцинкованная 50шт болт, гайка, шайба"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Винт M6 L20мм сталь оцинкованный с полуцилиндрической головкой"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Набор крепежных изделий DKC для монтажа проволочного лотка сталь оцинкованная 50шт гайка M6, шайба"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Электрод сварочный Furukawa Fitel EI-969-S аппарат сварочный Fitel S-178A 4мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Сталь полосовая B40 x s4мм 3000мм"

    Кол-во: 10.000

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