Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ЗНП 1311 закупка ЗИП к оборудованию для Пензенского оборудования

    ЗНП 1311 закупка ЗИП к оборудованию для Пензенского оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:3018.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196680Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196680

    Наименование закупки

    ЗНП 1311 закупка ЗИП к оборудованию для Пензенского оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 12:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 3532 57-41-64

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    lydmila.lobak@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобак Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 1311 закупка ЗИП к оборудованию для Пензенского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 08:30 GMT +318.05.2021 08:3018.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196680Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 1311 закупка ЗИП к оборудованию для Пензенского оборудования

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, 1ЖРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставку просим включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выпрямитель с принудительным охлаждением ВБВ 60/30-5К 4/5.5/7/9/13/25/50/100кВт 60В 30А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Установка электропитания УЭПС-2К 60/18-33"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить