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    Главная / Торги / Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора

    Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2021 17:0001.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196673Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196673

    Наименование закупки

    Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:47

    Документация процедуры

    4___ТФ_договора_на_поставку_с_интернет_магазином_ЗК_06.01_04.docx

    Спецификация_расходники.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-22-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Zhuravleva@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Мария Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.06.2021 17:00 GMT +301.06.2021 17:0001.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196673Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. 2-я Рейсовая, д №6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты не менее 30 календарных дней. доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Авансепт спрей 0,75л"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 2"

    "Азопирам-комплект реактивов №1;2(100мл)"

    Кол-во: 103.000

    "Позиция 3"

    "Аламинол 1л (флакон)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Альтсепт 1л"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Антисептик Абактерил Актив кожный 500МЛ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 6"

    "Антисептик Абактерил Актив с распыл.1Л"

    Кол-во: 681.000

    "Позиция 7"

    "Антисептик Астрадез Септ кожный 1Л"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 8"

    "Антисептик Стериллиум кожный 500МЛ"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 9"

    "Аптечка первой помощи работникам"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Бахилы п/э глад 20мкр. 2,5гр н/мед синие"

    Кол-во: 1412000.000

    "Позиция 11"

    "Бинт марлевый н/стерильный 7м*14см"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 12"

    "Бинт марлевый нестерильный 5мх10см"

    Кол-во: 1470.000

    "Позиция 13"

    "Бинт марлевый стерильный 5мх10см"

    Кол-во: 367.000

    "Позиция 14"

    "Бинт марлевый стерильный 7мх14см"

    Кол-во: 588.000

    "Позиция 15"

    "Бинт резин.Мартенса д/фикс.повяз.6*500см"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 16"

    "Бинт трубчатый эластичный раз.5"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Бинт эласт. трубчатый разм.3"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 18"

    "Бинт эласт.трубчатый №1сетчатый"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 19"

    "Бумага д/ЭКГ 63х30 термо Nihon Kohden Kohden (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Бумага д/ЭКГ АТ-101 80х70 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 21"

    "Бумага д/ЭКГ Шиллер АТ-2 210*280*358 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Бумага д/ЭКГCARDIOVIT AT-1(SPIROVITSP-1) (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 124.000

    "Позиция 23"

    "Бумага д/ЭКГCARDIOVITАТ-10plus210*140*25 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 460.000

    "Позиция 24"

    "Бумага для видеопринтера Sony UPP-110*20 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 25"

    "Бумага для ЭКГ Шиллер АТ-102 210х280х143 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 26"

    "Вата хирургическая нестерильная 250г"

    Кол-во: 271.000

    "Позиция 27"

    "Вата хирургическая стерильная 50гр."

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 28"

    "Воронка ушная №2"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 29"

    "Гель д/ЭКГ 5 л."

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 30"

    "Гель для УЗИ (фл. 0,25кг)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Гель для УЗИ высокой плотности 5кг."

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 32"

    "Гель для ЭКГ"Униспрей" 200гр./бут. (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 33"

    "Держатель для игл,катетера 10шт./упаков."

    Кол-во: 1310.000

    "Позиция 34"

    "Жавелион(Новелти-Хлор) 300таб.банка (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Жгут д/взятия крови эластич. с застёжкой"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 36"

    "Зеркало гинек. по Куско "Юнона"№1 разовое (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 5770.000

    "Позиция 37"

    "Зеркало гинек.по Куско "Юнона"№2 разовое (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 2785.000

    "Позиция 38"

    "Зонд для аттика ОР-7-66 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 39"

    "Зонд желудочный CH34 дл. 110см"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 40"

    "Зонд носовой с навивкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Зонд урогенитал. тип В (ложка Фолькмана)"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 42"

    "Зонд урогенитальный тип E (Шпатель Эйра)"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 43"

    "Зонд урогенитальный универс.разов. тип А"

    Кол-во: 2100.000

    "Позиция 44"

    "Зонд урогенитальный универс.разов. тип С"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 45"

    "Зонд ушной с навивкой (з-171)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Зонд-тампон однораз.стерил. 15см."

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 47"

    "Зонд-тампон однораз.стерил.20см."

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 48"

    "Зонд-тампон стер.в пробир.д/баканализа"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 49"

    "Игла бабочка SFM Luer 27G №100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Игла д/взятия крови "бабочка" 19G"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 51"

    "Игла д/взятия крови"бабочка" G21"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 52"

    "Игла д/взятия крови"бабочка" G23"

    Кол-во: 503.000

    "Позиция 53"

    "Игла д/удал.инород тел из роговиц 120*3,5"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 54"

    "Игла двусторонняя38х0,8мм 21Gх11/2",№100"

    Кол-во: 295.000

    "Позиция 55"

    "Игла инъекц.KD-Fine 18G 1.2х40ММ №100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Игла-бабочка для в/в вливаний 25G №100"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 57"

    "ИммуноХром-Кардио-Экспресс наб.реаг.№20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 58"

    "Индикатор Дезиконт-Бриллиант (100шт/уп)"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 59"

    "Индикатор Дезиконт-ДХИ (100шт./уп.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Индикатор Клиндезин-специаль (100шт/уп)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 61"

    "Индикатор стерилиз.МедИС-В180/60 №2000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Интест-П-121/20-02 1000тестов с журналом"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 63"

    "Интест-П-134/5-02 1000 тестов с журналом"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 64"

    "Катетер Нелатон СН 16 уролог. муж."

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 65"

    "Катетер НЕЛАТОН стер.СН 12"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 66"

    "Катетер с портом для в/в введен 22G №100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Катетер урологич.стерильн.женск.CH 16"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 68"

    "Катетер Фолея 2-х ходовой №16"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 69"

    "Катетер Фолея 2-х ходовой №18"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 70"

    "Катетер Фолея 2-х ходовой №20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 71"

    "Клеенка подкладная 1,4*2,0м с ПВХ покрыт"

    Кол-во: 135.000

    "Позиция 72"

    "Комплект для рожениц №6 стерильный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 73"

    "Комплект хир.стер.:халат,маска,шап.бахил"

    Кол-во: 195.000

    "Позиция 74"

    "Комплект хир.стер.5 простын70х80;140х200"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 75"

    "Комплект шин КШТИв-02 д/взр. Медплант"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 76"

    "Контейнер 0,25л кл.Б круглый д/утил.игл"

    Кол-во: 432.000

    "Позиция 77"

    "Контейнер д/биоматер.120мл.с крыш.стерил"

    Кол-во: 342.000

    "Позиция 78"

    "Контейнер д/биоматер.60мл.с крыш. стерил"

    Кол-во: 10910.000

    "Позиция 79"

    "Контейнер д/остр.отход.Олданс кл.Б 2.5Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Контейнер д/сбора остр.инструм.клБ0,5лит"

    Кол-во: 1800.000

    "Позиция 81"

    "Контейнер пластиковый 10л 400х300х120"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 82"

    "Корнцанг гортанный изогнутый 256мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Корнцанг изогнутый J-18-048 260ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 84"

    "Корнцанг прямой"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 85"

    "Костюм противочумный одноразовый н/стер."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 86"

    "Крафт-пакет 250*320 д/стер.самоклей №100"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 87"

    "Крафт-пакет 300*390 д/стер.самоклей №100"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 88"

    "Крафт-пакет 300*450 д/стер.самоклей №100"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 89"

    "Крафт-пакет д/стерил.100*200 самокл.№100"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 90"

    "Крафт-пакет самокл.115х200мм 100шт/уп."

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 91"

    "Крафт-пакет самокл.115х245мм 100шт/уп."

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 92"

    "Крафт-пакет самоклейющ.150*250(100шт/уп)"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 93"

    "Кружка Эсмарха стерильная одноразовая"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 94"

    "Ланцет Medlance PlusExtra21G(2,4мм)№200"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 95"

    "Ланцет Medlance PlusUniv.21G(1,8мм)№200"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 96"

    "Лезвия для скальпеля Paragon 23"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 97"

    "Лейкопластырь для катетеров,канюль 6х8см"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 98"

    "Лейкопластырь рулонный 4х500 см."

    Кол-во: 295.000

    "Позиция 99"

    "Лоток металлический на 8 инструментов"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 100"

    "Лоток почкообразный ЛМП-260"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 101"

    "Лоток почкообразный ЛМП нержавейка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 102"

    "Лоток прямоугольный 260*180*30 нержав."

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 103"

    "Манжета к тонометру стандарт.50*14см"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 104"

    "Манжета компр.пневм.текст.заст.24-32см"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 105"

    "Манжета компр.пневм.текст.заст.28-40см"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 106"

    "Маска 3-слойн.однораз.неткан.на резинке"

    Кол-во: 124120.000

    "Позиция 107"

    "Маска кисл.д\вз Apexmed размер L"

    Кол-во: 145.000

    "Позиция 108"

    "Маска лицевая кислородная р.S детская"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 109"

    "Маска разовая трёхслойная на резинк.№50"

    Кол-во: 2015.000

    "Позиция 110"

    "Мочеприемник 1л КДМ одноразов."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 111"

    "Мочеприемник 2-х литр. КДМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 112"

    "Мундштук д/ спироанализатора №70шт./упак"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 113"

    "Мундштук к алкотестеру DragerAlkotest 6510"

    Кол-во: 10700.000

    "Позиция 114"

    "Мундштук к спиротесту УСПЦ-01"

    Кол-во: 6750.000

    "Позиция 115"

    "Набор для минитрахеостомии Portex"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 116"

    "Набор пахучих веществ для ольфактометрии"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 117"

    "Напальчники"

    Кол-во: 3500.000

    "Позиция 118"

    "Ножницы остроконечные прямые 140мм."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 119"

    "Облучатель бактерицидн.настенный ОБН-150"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 120"

    "Октенисепт 1литр/фл."

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 121"

    "Оправа пробная ОПУ-01 универсальная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 122"

    "Пакет бум со складк.д/стерил300х75х530мм"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 123"

    "Пакет гипотермический"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 124"

    "Пакет д/мед. отходов кл.В 70*110см красн"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 125"

    "Пакет д/стерил.со склад.140*75*250№100"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 126"

    "Пакет перевяз.индивид.стерильн.ГОСТ-1179"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 127"

    "Пакет плоск.комб.самоклеющ. 300*450 №100"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 128"

    "Пакет плоск.комбин.самокл. 130*270 №100"

    Кол-во: 71.000

    "Позиция 129"

    "Пакет плоск.комбин.самокл. 250*400 №100"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 130"

    "Пакет плоск.комбин.самокл.100*200 №100"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 131"

    "Пакет плоск.комбин.самокл.350*500 100шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "Пакеты п/э д/мед.отх. кл.Б 50*60см желт."

    Кол-во: 11200.000

    "Позиция 133"

    "Пакеты п/э д/мед.отх. кл.Б 70*80см желт."

    Кол-во: 3200.000

    "Позиция 134"

    "Пакеты п/э д/мед.отх. кл.В 50*60см крас."

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 135"

    "Палочка глазная стекл."

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 136"

    "Пеленка впитывающая 60х60см"

    Кол-во: 2520.000

    "Позиция 137"

    "Пеленка Гекса Иволга стерильная 90х60см"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 138"

    "Перчат.неопуд. р.XL н/ст лат.50пар/упк"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 139"

    "Перчат.неопуд.Cl+S р.M н/ст нитр.№1"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 140"

    "Перчатки латекс.неопудр.текстур.мед. р.L"

    Кол-во: 10350.000

    "Позиция 141"

    "Перчатки латекс.неопудр.текстур.мед. р.S"

    Кол-во: 16450.000

    "Позиция 142"

    "Перчатки латекс.неопудр.текстур.мед. р.М"

    Кол-во: 55000.000

    "Позиция 143"

    "Перчатки н/о однораз. р.XL винил 50пар"

    Кол-во: 1270.000

    "Позиция 144"

    "Перчатки неопуд.текстур.нитрил.XL 50пар"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 145"

    "Перчатки неопудр. Klever р.L винил 50пар"

    Кол-во: 179.000

    "Позиция 146"

    "Перчатки неопудр. Klever р.M винил 50пар"

    Кол-во: 93.000

    "Позиция 147"

    "Перчатки неопудр.Benovy р.L н/ст нитрил"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 148"

    "Перчатки нитриловые текстур.неопудрен."

    Кол-во: 34670.000

    "Позиция 149"

    "Перчатки одноразовые ПЭ прозрачн.100ШТ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 150"

    "Перчатки хир.стер.№7.5 неоп.текстур."

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 151"

    "Перчатки хирург.стер.№8 неопудр.текстур."

    Кол-во: 1400.000

    "Позиция 152"

    "Перчатки хирург.стерил. р.7 неоп.текстур"

    Кол-во: 12230.000

    "Позиция 153"

    "Пинцет анатомич. общего назн.150*2,5 мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 154"

    "Пипетка одноразовая стерил.20шт./упак."

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 155"

    "Пипетка Пастера 1мл стерильная"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 156"

    "Пипетка разовая стерильная № 50 шт/ уп"

    Кол-во: 537.000

    "Позиция 157"

    "Пластырь "Cosmopor"7,2см.*5см. №50шт. (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 158"

    "Пластырь бактерицидный 6*10 Leiko (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)"

    Кол-во: 1509.000

    "Позиция 159"

    "Пластырь стер Cosmopor 10*6см 25шт/упк"

    Кол-во: 162.000

    "Позиция 160"

    "Пленка лицевая,защит. для ИВЛ Face Shield"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 161"

    "Повязка противоожог гелев 10х10 АПОЛЛО"

    Кол-во: 520.000

    "Позиция 162"

    "Покрывало спасательное изотермическое"

    Кол-во: 73.000

    "Позиция 163"

    "Полоски индикат.экспр. Дезиконт-ДХИ 100шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 164"

    "Предметное стекло 26х76 1-1,1мм(уп.72шт)"

    Кол-во: 178.000

    "Позиция 165"

    "Презервативы д/УЗИ "VIZIT""

    Кол-во: 3500.000

    "Позиция 166"

    "Простыня мед.раз.н/с.40х40SMS20нетк(100шт)"

    Кол-во: 6840.000

    "Позиция 167"

    "Простыня мед.раз.н/с.80х200 SMS20неткан."

    Кол-во: 4420.000

    "Позиция 168"

    "Простыня разов. не стер.200*140"

    Кол-во: 4590.000

    "Позиция 169"

    "Простыня разов. не стер.70*80"

    Кол-во: 26000.000

    "Позиция 170"

    "Простыня разов. стер.70*80"

    Кол-во: 2260.000

    "Позиция 171"

    "Проявитель для рентгенпленки KODAK 2x20л"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 172"

    "Рентгенпленка 18*24см 100 листов"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 173"

    "Рентгенпленка 24*30см 100 листов"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 174"

    "Рентгенпленка 30*40см 100 листов"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 175"

    "Рентгенпленка 35*35см 100 листов"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 176"

    "Салфетка антисепт.с перек.вод.130*180"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 177"

    "Салфетка антисептич. спиртовая 110х125"

    Кол-во: 67250.000

    "Позиция 178"

    "Салфетка д/ инъекц. спиртовая 65*30мм."

    Кол-во: 15800.000

    "Позиция 179"

    "Салфетка дезинфиц.Трилокс 120 шт в м/уп"

    Кол-во: 331.000

    "Позиция 180"

    "Салфетка дезинфицир.Трилокс №90шт/банка"

    Кол-во: 127.000

    "Позиция 181"

    "Салфетка дезинфицирующая"Бонацид" 50шт"

    Кол-во: 111.000

    "Позиция 182"

    "Салфетка кровоостанавлив.Эвтекс 18х13СМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 183"

    "Салфетка марлевая 16х14 стерильные"

    Кол-во: 555.000

    "Позиция 184"

    "Салфетка п/обмороч. с раствором аммиака (Салфетка п/обморочн.HELP с аммиаком)"

    Кол-во: 1950.000

    "Позиция 185"

    "Салфетка противоожоговая гелевая 18х13СМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 186"

    "Салфетка стерильная нетканая 5х5см"

    Кол-во: 32500.000

    "Позиция 187"

    "Салфетка"Радиан"с 2%р-ом аммиака инд./уп"

    Кол-во: 2210.000

    "Позиция 188"

    "Салфетки влажн.дезинфиц.в банке Ника №60"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 189"

    "Салфетки стерильные 45*29"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 190"

    "Секундомер СОСпр-2б-2-010 2-х кнопочный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 191"

    "Секундомер СОПпр-2а-3-000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 192"

    "Система д/перелив,растворов"

    Кол-во: 404.000

    "Позиция 193"

    "Скальпель разовый "PARAGON" №23"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 194"

    "Скарификатор Tro-Microstic №200"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 195"

    "Стакан для приема лекарств 30мл пластик"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 196"

    "Стериконт-В-180/60-02 1000т/упк с журн."

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 197"

    "Стериконт-П-120/45 1000тестов с журналом"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 198"

    "Стериконт-П-132/20 1000 тестов с журнал"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 199"

    "Стеритест-П-120/45-02 (500тестов)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 200"

    "Стеритест-П-120/45-02 1000тестов с журн."

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 201"

    "Термобумага 280х210 перф. для ЭКГ"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 202"

    "Термометр бесконтактный Medisana FTN"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 203"

    "Термометр для медицинских холодильников"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 204"

    "Термометр максимальный ртутный"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 205"

    "Тест-полоски "Акку-чек" Актив №50шт"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 206"

    "Тест-полоски "Аккутренд Холестерин" 25шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 207"

    "Тест-полоски "Алкоскрин" в слюне"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 208"

    "Тест-полоски ONE TOUCH SELECT,50 шт."

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 209"

    "Тест-полоски OneTouch Select Plus №50"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 210"

    "Тест-полоски Uristik Dirui H-10,№100 шт."

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 211"

    "Тонометр LD-71 манжета 25-36см"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 212"

    "Трилокс спрей 0,5 литра/флакон"

    Кол-во: 199.000

    "Позиция 213"

    "Фартук п/этиленовый одноразовый"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 214"

    "Фиксаж для рентгенпленки KODAK 2x20л"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 215"

    "Фильтр д/противочумн.костюма"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 216"

    "Фильтр к коробке стерилизац. КФ-3"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 217"

    "Фильтр к п/чумному костюму Кварц 1М"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 218"

    "Фильтр МН-481д/эндоскопич.отсоса Olympus"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 219"

    "Фильтр сменный воздушный ФВС-КРОНТ №12"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 220"

    "Фонарик диагностический Ka We"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 221"

    "Халат хирург. однораз. стерильный р52-54"

    Кол-во: 410.000

    "Позиция 222"

    "Халат хирург. разовый стерильный р.56-58"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 223"

    "Халаты разовые не стерил. р52-54"

    Кол-во: 650.000

    "Позиция 224"

    "Шапочки разовые"

    Кол-во: 4600.000

    "Позиция 225"

    "Шпатель деревянный (мед) стерильный"

    Кол-во: 31900.000

    "Позиция 226"

    "Шприц 2мл.(3-х)раз.стер.игла 0.63*32 23G"

    Кол-во: 2300.000

    "Позиция 227"

    "Шприц 5мл.(3-х)раз.стер.игла 0,70*40 22G"

    Кол-во: 3600.000

    "Позиция 228"

    "Шприц Жанэ 150мл.трехдетальный разовый"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 229"

    "Шприц10мл.(3-х)раз.стер.игла 0,80*40 21G"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 230"

    "Шприц1мл.Инс.(3-х)игла съёмн.0,4*12,5 26G"

    Кол-во: 2600.000

    "Позиция 231"

    "Шприц20мл.(3-х)раз.стер.игла 0,80*40 21G"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 232"

    "Штатив для капельницы ШДВ-03 МСГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 233"

    "Щетка эндоцервикальная "Юнона"стер.типD"

    Кол-во: 12350.000

    "Позиция 234"

    "Щипцы гортанные д/извлечен инородных тел"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 235"

    "Электрод д/ЭКГ d 50мм.одноразовый"

    Кол-во: 57780.000

    "Позиция 236"

    "Электрод д/дефибрилятора наклеив.взрос№2"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 237"

    "Электрод д/дефибрилятора наклеив.детский"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 238"

    "Электрод коагул. 70 петля 10мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 239"

    "Электрод коагул.70 петля 5мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 240"

    "Электрод коагул.изол.150 петля 8мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 241"

    "Электрод коагул.изол.150 петля 10мм"

    Кол-во: 5.000

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