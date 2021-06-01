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Наименование закупки
Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 10:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-22-13
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Zhuravleva@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.06.2021 17:00 GMT +301.06.2021 17:0001.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196673Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. 2-я Рейсовая, д №6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты не менее 30 календарных дней. доставка силами поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 225.000
Кол-во: 103.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 681.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1412000.000
Кол-во: 57.000
Кол-во: 1470.000
Кол-во: 367.000
Кол-во: 588.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 192.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 124.000
Кол-во: 460.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 271.000
Кол-во: 82.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 1310.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5770.000
Кол-во: 2785.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 2100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 503.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 295.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 135.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 195.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 432.000
Кол-во: 342.000
Кол-во: 10910.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1800.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 68.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 44.000
Кол-во: 29.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 295.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 124120.000
Кол-во: 145.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 2015.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10700.000
Кол-во: 6750.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3500.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 550.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 71.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 11200.000
Кол-во: 3200.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 2520.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 10350.000
Кол-во: 16450.000
Кол-во: 55000.000
Кол-во: 1270.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 179.000
Кол-во: 93.000
Кол-во: 550.000
Кол-во: 34670.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1400.000
Кол-во: 12230.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 86.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 537.000
Кол-во: 43.000
Кол-во: 1509.000
Кол-во: 162.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 520.000
Кол-во: 73.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 178.000
Кол-во: 3500.000
Кол-во: 6840.000
Кол-во: 4420.000
Кол-во: 4590.000
Кол-во: 26000.000
Кол-во: 2260.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 67250.000
Кол-во: 15800.000
Кол-во: 331.000
Кол-во: 127.000
Кол-во: 111.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 555.000
Кол-во: 1950.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 32500.000
Кол-во: 2210.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 404.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 29.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 47.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 280.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 85.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 115.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 199.000
Кол-во: 1200.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 410.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 650.000
Кол-во: 4600.000
Кол-во: 31900.000
Кол-во: 2300.000
Кол-во: 3600.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 2600.000
Кол-во: 750.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12350.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 57780.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
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