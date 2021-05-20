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    Главная / Торги / Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196672Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196672

    Наименование закупки

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:52

    Документация процедуры

    Форма_запроса_на_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196672Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Начальная цена

    280 015,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Губка держателя предохранителя ПН-2 250А"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "Изолятор ОФП-2 (фарфор) для ПН-2 250А"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель 1ОП «Schneider» серии Этюд IP20"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 4"

    "Вилка с з/к «Универсал»"

    Кол-во: 165.000

    "Позиция 5"

    "Розетка 1ОП ФОРС ИЭК IP54 с крышкой"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 6"

    "Розетка 2СП «Schneider» серии Этюд IP20"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 7"

    "Розетка 1СП IP20 з/к Legrand Valena"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель 1ОП «Schneider» серии Этюд IP44"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель 2СП IP20 з/к Legrand Valena в сборе"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 10"

    "Колодка 4 места з/к «Универсал»"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель Legrand Valena 1СП IP20 кат. 774401"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель Legrand Valena 2СП IP20 с рамкой кат. 774405"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель Legrand Quteo 1ОП IP20 с рамкой кат. 782200"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Розетка Legrand Quteo 2К+3 без шторок 220В 16А кат. 782211"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Розеточный блок Legrand Quteo 2х2К+3 без шторок 220В 16А кат. 782213"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Розетка Legrand 2К+3 без шторок 220В 16А с з/к скрытой проводки кат. 774420"

    Кол-во: 380.000

    "Позиция 17"

    "Рамка 1 Legrand Valena кат. 774451"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 18"

    "Рамка горизонтальная 2 Legrand Valena кат. 774452"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Рамка горизонтальная 3 Legrand Valena кат. 774453"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 20"

    "Рамка горизонтальная 4 Legrand Valena кат. 774454"

    Кол-во: 80.000

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