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Наименование закупки
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 10:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-43
Факс
Адрес электронной почты
prohorova@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196672Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Начальная цена
280 015,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 165.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 43.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 380.000
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Кол-во: 20.000
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Кол-во: 80.000
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