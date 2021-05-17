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    Главная / Торги / 2021 Электронное оборудование

    2021 Электронное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196667Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196667

    Наименование закупки

    2021 Электронное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:44

    Документация процедуры

    2021_05_13_Тех.задание_электронное_оборудование.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34349 9-71-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    T.Sibagatullin@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сибагатуллин Тагиржан Альфирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    2021 Электронное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 13:00 GMT +317.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196667Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2021 Электронное оборудование

    Начальная цена

    298 469,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, гор. Новый Уренгой, ул. Новая, д.40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена на Товар должна включать в себя все расходы в т.ч. стоимость упаковки, доставки, разгрузки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата поставленных Товаров осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. (возможно УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фонарь аккумуляторный ФПС-4/6С 12хLED без зарядного устройства"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 2"

    "Видеорегистратор Mio MiVue C330 5415n5300000 2" 130ГРАД 1920х1080 - 30fps microSD, microSDXC"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Фонарь ручной 4В 4.5АЧ АКБ кислотно-свинцовый 11ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Прибор контроля трезвости Алкотестер Ritmix RAT-501"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Весы товарные напольные СКЕ-60-4050 60КГ 20Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Тренажер стрелковый SCATT Basic дистанция 2.5...50М оптический сенсор MX-T02V2, комплект крепежных элементов (крепежная призма с настройкой, крепежная пластина с винтом, ключ шестигранный 2.5ММ), диафрагма 1.5ММ, диафрагма 2.5ММ, кабель для подключения оптического сенсора, флеш диск с программным обеспечением (SCATT Basic), упаковка"

    Кол-во: 1.000

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