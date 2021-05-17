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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
2021 Электронное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 10:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40
Почтовый адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17
Контактный телефон
+7 34349 9-71-32
Факс
Адрес электронной почты
T.Sibagatullin@nu.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сибагатуллин Тагиржан Альфирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
2021 Электронное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 13:00 GMT +317.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196667Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2021 Электронное оборудование
Начальная цена
298 469,74
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, гор. Новый Уренгой, ул. Новая, д.40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена на Товар должна включать в себя все расходы в т.ч. стоимость упаковки, доставки, разгрузки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата поставленных Товаров осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. (возможно УПД).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
"Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17
Кол-во: 28.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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