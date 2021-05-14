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    Главная / Торги / 01115-2021-1175 инструменты для бурения грунта

    01115-2021-1175 инструменты для бурения грунта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196662Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196662

    Наименование закупки

    01115-2021-1175 инструменты для бурения грунта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01115-2021-1175 инструменты для бурения грунта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 14:00 GMT +314.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196662Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01115-2021-1175 инструменты для бурения грунта

    Начальная цена

    76 633,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, тула, пр. ленина,33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бур шнековый S5 30-50406600 для грунта скального гидробур Delta 400мм 1450мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Удлинитель к буру S5 гидробур Delta L2000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Штифт со шплинтом 30-0002-KIT шнек S4/5/6 гидробура Delta"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Забурник 33-9207-KIT шнек S5/S6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Резец зуб 33-9107 шнек S5, S6"

    Кол-во: 9.000

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