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    Главная / Торги / знп 666 закупка аккумуляторов для Татарстана

    знп 666 закупка аккумуляторов для Татарстана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196661Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196661

    Наименование закупки

    знп 666 закупка аккумуляторов для Татарстана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 3532 57-41-64

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    lydmila.lobak@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобак Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    знп 666 закупка аккумуляторов для Татарстана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196661Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    знп 666 закупка аккумуляторов для Татарстана

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставку просим включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор промышленный свинцово-кислотный ROBITON VRLA6-12 12А·ч 6В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор для измерительного оборудования литий-ионный Cameron Sino CS-EFT150SL XW-EX002 рефлектометр EXFO FTB-200, FTB-150 5200мА·ч 14.4В"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    Свердловская область
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