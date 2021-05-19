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    Главная / Торги / Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80

    Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:3019.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196660Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196660

    Наименование закупки

    Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАХУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    Почтовый адрес

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Контактный телефон

    +7 83152 2-45-40

    Факс

    +7 83152 2-42-52

    Адрес электронной почты

    uristcrb@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коновалова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 10:30 GMT +319.05.2021 10:3019.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196660Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606910, Нижегородская область г.Шахунья, ул.Революционная, дом 34 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара Покупателем осуществляется в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи составленного на основании счета, товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80"

    Кол-во: 24.500

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