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Наименование закупки
Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 10:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,
Почтовый адрес
606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А
Контактный телефон
+7 83152 2-45-40
Факс
+7 83152 2-42-52
Адрес электронной почты
uristcrb@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коновалова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 10:30 GMT +319.05.2021 10:3019.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196660Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Линолеум Tarkett 157A607 бытовой поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 3500ММ серый ГОСТ 18108-80
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606910, Нижегородская область г.Шахунья, ул.Революционная, дом 34 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара Покупателем осуществляется в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи составленного на основании счета, товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,
606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А
Кол-во: 24.500
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