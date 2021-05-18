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    Главная / Торги / Поставка трубы для УМТСиК нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка трубы для УМТСиК нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196658Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196658

    Наименование закупки

    Поставка трубы для УМТСиК нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:33

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_труба.docx

    Проект_договора_ЭТП.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубы для УМТСиК нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 07:00 GMT +318.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196658Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы для УМТСиК нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    434 716,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п. Ямбург, БХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 32х3ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 2"

    "Труба ВГП 25х3.2ММ 20 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.220

    "Позиция 3"

    "Труба 108х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 1.305

    "Позиция 4"

    "Труба электросварная 108х5ММ 09Г2С ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 1.350

    "Позиция 5"

    "Труба электросварная 57х3.5ММ 09Г2С ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.170

    "Позиция 6"

    "Труба хладостойкая 159х5ММ 09Г2С ТУ14-3р-1128-2007"

    Кол-во: 0.220

    "Позиция 7"

    "Труба 57х4ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.240

    "Позиция 8"

    "Труба 14х2ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.015

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