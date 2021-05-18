Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком после оказания услуг за обучение путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по акту оказанных услуг в течение 15 банковских дней с момента подписания акта сторонами