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    Главная / Торги / Запасные части (рессоры, ремкомплекты, радиаторы) для автобусов ПАЗ, КАВЗ для нужд АО АК№1825"

    Запасные части (рессоры, ремкомплекты, радиаторы) для автобусов ПАЗ, КАВЗ для нужд АО АК№1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196652Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196652

    Наименование закупки

    Запасные части (рессоры, ремкомплекты, радиаторы) для автобусов ПАЗ, КАВЗ для нужд АО АК№1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурман Олег Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные части (рессоры, ремкомплекты, радиаторы) для автобусов ПАЗ, КАВЗ для нужд АО АК№1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.05.2021 07:00 GMT +331.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196652Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части (рессоры, ремкомплекты, радиаторы) для автобусов ПАЗ, КАВЗ для нужд АО АК№1825"

    Начальная цена

    999 177,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента доставки товара на склад Заказчика для СМП и 60 дней для крупных поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 1 рессоры передней ПАЗ Аврора 4230-2902015"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Лист 2 рессоры передней ПАЗ Аврора 4230-2902016"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Рессора задняя ПАЗ 672-2912012"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Рессора передняя ПАЗ 66-2902012-03"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Накладка тормозная задняя Икарус 018-01-3341-01"

    Кол-во: 205.000

    "Позиция 6"

    "Ремкомплект тормозных колодок 55111 КАМАЗ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Ремкомплект ПАЗ с заклепками 16-3502110"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Накладка тормозная 180ММ ЛИАЗ-5256 5256-3501105 ВАТИ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Радиатор охлаждения четырехрядный 54115Б.1301010 КАМАЗ Композит-групп"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Радиатор охлаждения 3-х рядный КАВЗ-4238, 4235 4238-1301010 4238-1301010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Радиатор охлаждения 4-х рядный ПАЗ-3205 3205-1301010-02 4238-1301010"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Охладитель наддувочного воздуха технология nocolok КАВЗ-4238, 4235 4238А-1172010-01"

    Кол-во: 4.000

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