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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка бумаги и пневмоочистителей для нужд ООО "Газпром энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 11:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
P.Safronov@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафронов Павел Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги и пневмоочистителей для нужд ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196651Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги и пневмоочистителей для нужд ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
499 740,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, улица Профсоюзная, д.125Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка включена в стоимость Товара, оплата в соответствии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром энерго"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"
Адрес местонахождения
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 340.000
Кол-во: 10.000
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