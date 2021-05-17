Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 2021 Поставка элементов питания

    2021 Поставка элементов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196649Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196649

    Наименование закупки

    2021 Поставка элементов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:30

    Документация процедуры

    2021_05_13_Тех.задание_элементы_питания.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34349 9-71-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    T.Sibagatullin@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сибагатуллин Тагиржан Альфирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    2021 Поставка элементов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 13:00 GMT +317.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196649Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2021 Поставка элементов питания

    Начальная цена

    447 355,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, гор. Новый Уренгой, ул. Новая, д.40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена на Товар должна включать в себя все расходы в т.ч. стоимость упаковки, доставки, разгрузки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата поставленных Товаров осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. (возможно УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетевой Pilot Pro 6 розеток белый 220/230В 3М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Диск внешний жесткий ADATA HD330 2 ТБ черный"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка щелочная Космос MAXLIFE AA LR6 1.5В"

    Кол-во: 668.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная Varta Longlife AAA LR03 1ШТ без упаковки 04103301124"

    Кол-во: 508.000

    "Позиция 5"

    "Батарейка щелочная LR20 D"

    Кол-во: 499.000

    "Позиция 6"

    "Батарейка щелочная Космос 6F22 9В"

    Кол-во: 232.000

    "Позиция 7"

    "Батарейка щелочная Duracell Ultra CR123 3В 1ШТ блистер"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 8"

    "Диск внешний жесткий Seagate STDR1000200 1 ТБ USB 3.0 черный 2.5""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Аккумулятор HHR-55AAAB 1.2В 0.550А·Ч для Р/Т Panasonic - Модель № КХ-TGA110RU"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 10"

    "Аккумулятор Panasonic Eneloop Pro Ni-MH AA 1.2В 2450А.Ч 4ШТ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 11"

    "Карта памяти Silicon Power Elite UHS-I (SD адаптер) microSDXC 64ГБ Class10 C10 40МБ/С SP064GBSTXBU1V10-SP"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 12"

    "Карта памяти SanDisk Extreme A2 U3 V30 microSDXC 128ГБ Class10 UHS-I 160МБ/С + SD-адаптер SDSQXA1-128G-GN6AA"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 13"

    "Картридер внешний Hama USB 2.0 черный 54х17х54ММ 00094124"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 14"

    "Устройство зарядное LiitoKala Lii-500 12В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Блок питания ARV-KL12060 12В 5А 60ВТ 015761 Arlight"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 16"

    "Устройство зарядное автомобильное Deppa microUSB"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79346
    Лампы индикаторные Marl (Черский, 16) ч 2
    Лампы индикаторные Marl (Черский, 16) ч 2
    79346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    220 567
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 81021
    127-18 Топчев фонари
    127-18 Топчев фонари
    81021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    864 172
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить