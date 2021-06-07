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    Главная / Торги / филиал Сахателеком. Приобретение запасных частей для лодки.

    филиал Сахателеком. Приобретение запасных частей для лодки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 06:0007.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196648Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196648

    Наименование закупки

    филиал Сахателеком. Приобретение запасных частей для лодки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:21

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЗнП1840.docx

    Договор_ООО_ЭЙВА.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    KapitanYR@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Капитан Юлия Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Филиал Сахателеком. Приобретение запасных частей для лодки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.06.2021 06:00 GMT +307.06.2021 06:0007.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196648Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал Сахателеком. Приобретение запасных частей для лодки.

    Начальная цена

    147 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Якутск Хатын-Юряхское ш.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка 5 кал.дней с момента подписания договора. Оплата/расчет в теч. 45 календарных дней, с момента поставки (для МСП 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Редуктор лодочного мотора Yamaha 25 BWC / 045.9000.G717/"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект помпы лодочного мотора Yamaha 25 BWC / 045.9000.E581/"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сальник лодочного мотора Yamaha 25 BWC /045.9000.N893/ "

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Трос рулевой 14 футов для лодочного мотора Yamaha 25 BWC / 045.9000.FJ87/"

    Кол-во: 1.000

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