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Наименование закупки
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО " Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 12:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 343 226-50-89
Факс
Адрес электронной почты
beyzler-ugt@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бейзлер Наталья Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО " Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196646Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО " Газпром питание"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, Согласно приложению № 1 к проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком за выполненные объемы услуг ,путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя или любым другим , не противоречащим законодательству РФ способом на основании Акта сдачи -приема оказанных услуг, в течении 30(тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 216.000
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