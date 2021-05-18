Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала Екатеринбургское УООП ООО " Газпром питание"

"Позиция 1" "Проведение специальной оценки условий труда Единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. Установление классов (подклассов) условий труда на рабочих местах. Оформление полного комплекта документа в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Защита работы в надзорных органах в течение всего срока действия аттестации."

Кол-во: 216.000