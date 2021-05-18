www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 10:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-37-66
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
a.molozin@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молозин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196644Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, УМТС и К ООО «Газпром трансгаз Томск», 634024, Томская область, г.Томск, ул. Причальная 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарных накладных получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 29.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.