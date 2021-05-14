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    Главная / Торги / 2713, Поставка:жалюзи (ФТК)

    2713, Поставка:жалюзи (ФТК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 04:0014.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196642Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196642

    Наименование закупки

    2713, Поставка:жалюзи (ФТК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-93-23

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    lebedeva-ev@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    2713, Поставка:жалюзи (ФТК)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 04:00 GMT +314.05.2021 04:0014.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196642Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2713, Поставка:жалюзи (ФТК)

    Начальная цена

    272 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень ул. Республики 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата через 7 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи вертикальные 160x325см ткань Лайн"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 2"

    "Жалюзи вертикальные 146x325см ткань Лайн"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Жалюзи римские 150x320см лен натуральный"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Жалюзи римские 134x320см лен натуральный"

    Кол-во: 4.000

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