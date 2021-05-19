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Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты для нужд УАВР №2 в 2021г. за счет ФСС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 12:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34271 3-77-41
Факс
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Адрес электронной почты
pantyukhinasi@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПАНТЮХИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты для нужд УАВР №2 в 2021г. за счет ФСС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196636Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты для нужд УАВР №2 в 2021г. за счет ФСС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Кунгур, Сибирский тракт, 4км. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
30 календарных дней и доставка транспортом заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 456.000
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