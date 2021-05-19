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    Главная / Торги / Сантехника

    Сантехника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196627Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196627

    Наименование закупки

    Сантехника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:15

    Документация процедуры

    Сантехника.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАХУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    Почтовый адрес

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Контактный телефон

    +7 83152 2-45-40

    Факс

    +7 83152 2-42-52

    Адрес электронной почты

    uristcrb@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коновалова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сантехника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196627Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сантехника

    Начальная цена

    99 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606910, Нижегородская область г.Шахунья, ул.Революционная, дом 34 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара Покупателем осуществляется в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи составленного на основании счета, товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сифон гофрированный АНИ пласт G-206 800ММ 450-840ММ 1 1/4" 40/50ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Арматура к смывному бачку нижняя подводка для унитаза"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Арматура к смывному бачку верхняя подводка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Подводка для смесителя гибкая нержавеющая сталь 1/2"хМ10, 500мм"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Подводка гибкая для воды КМ 1/2" ВР-ВР 80СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Смеситель для умывальников Rossinka Silvermix A35-22U"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой 11Б27п1 DN15 PN1.6МПА латунь ручной вода, пар муфтовый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Труба полипропиленовая PP-R 25ММ PN25"

    Кол-во: 80.000

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