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    Главная / Торги / Аттенюаторы оптические для ЕФ Ростелеком

    Аттенюаторы оптические для ЕФ Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196621Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196621

    Наименование закупки

    Аттенюаторы оптические для ЕФ Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 351 239-96-56

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    Elena.Selyutina@RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Селютина Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аттенюаторы оптические для ЕФ Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196621Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттенюаторы оптические для ЕФ Ростелеком

    Начальная цена

    13 140,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 624053, Белоярский р-н, пгт. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 45 к.д. после поставки, для МСП 15 р.д.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аттенюатор фиксированный SNR-ATT-MF-SC/APC-02dB SM SC/APC Male-Female 2дБ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Аттенюатор фиксированный SNR-ATT-MF-SC SM SC/UPC Male-Female 5дБ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Аттенюатор фиксированный SNR-ATT-MF-SC SM SC/UPC Male-Female 7дБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Аттенюатор фиксированный SNR-ATT-MF-SC SM SC/UPC Male-Female 15дБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Аттенюатор SM 9/125мкм LC/UPC female-LC/UPC male 7дБ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Аттенюатор оптический LC/UPC 10дБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Аттенюатор SM 9/125мкм LC/UPC female-LC/UPC male 3дБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Аттенюатор SM 9/125мкм LC/UPC female-LC/UPC male 5дБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Аттенюатор SM 9/125мкм LC/UPC female-LC/UPC male 5дБ"

    Кол-во: 2.000

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