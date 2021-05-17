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Наименование закупки
Аттенюаторы оптические для ЕФ Ростелеком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 09:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 351 239-96-56
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
Elena.Selyutina@RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Селютина Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аттенюаторы оптические для ЕФ Ростелеком
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196621Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аттенюаторы оптические для ЕФ Ростелеком
Начальная цена
13 140,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, 624053, Белоярский р-н, пгт. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 45 к.д. после поставки, для МСП 15 р.д.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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