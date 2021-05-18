Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с даты поставки товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 или универсального передаточного документа, на расчетный счет Исполнителя с даты подписания сторонами акта выполненных работ / оказанных услуг, на основании выставленного счета на оплату