www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка расходных материалов к принтерам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 10:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-28-39
Факс
Адрес электронной почты
Olga.Koltsova@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кольцова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов к принтерам
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196617Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к принтерам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Заводское шоссе, 9 стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с даты поставки товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 или универсального передаточного документа, на расчетный счет Исполнителя с даты подписания сторонами акта выполненных работ / оказанных услуг, на основании выставленного счета на оплату
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.