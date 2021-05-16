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Наименование закупки
приобретение насосов и конвекторов для КФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 09:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 58262
Факс
Адрес электронной почты
OleynikovaAN@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олейникова Алла Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение насосов и конвекторов для КФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.05.2021 17:00 GMT +316.05.2021 17:0016.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196616Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение насосов и конвекторов для КФ
Начальная цена
151 280,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, ул. Владивостокская,9 г.Петропавловск-КамчатскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ОР на 15 раб. день от даты поставки и подписания т.н.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
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