Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.Продукция поставляется автобетоносмесителем Поставщика по г.Югорск в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору, по предварительной заявке от Покупателя. Заявка по форме (Приложение № 7) направляется Поставщику по электронной почте, за 3-е суток до требуемой даты отгрузки (с указанием времени, места, кол-ва контактных телефонов), и подтверждается Поставщиком в ответном письме.