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    Главная / Торги / Поставка линолеума

    Поставка линолеума

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196613Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196613

    Наименование закупки

    Поставка линолеума

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабаева Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка линолеума

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 00:00 GMT +318.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196613Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка линолеума

    Начальная цена

    108 240,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 10 дней. Доставка за счет Поставщика. Оплата в течение 15 банковских дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Линолеум полукоммерческий 3000ММ"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 2"

    "Плинтус Dollken TLE 55 напольный полимер на основе ПВХ темно-серый 0146 2500х55ММ"

    Кол-во: 62.500

    "Позиция 3"

    "Фурнитура для плинтуса Соединитель Т-пласт ПВХ 036 серый дуб"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Угол внутренний для плинтуса Tarkett SD 60 205 Asian Oak серо-коричневый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Фурнитура для плинтуса Угол наружный Т-пласт пластик 003 бук натуральный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Порог-стык дверной для крепления линолиума 1.8М алюминий серый без термовставки"

    Кол-во: 20.000

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