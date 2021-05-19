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    Главная / Торги / Электротовары

    Электротовары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196609Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196609

    Наименование закупки

    Электротовары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:17

    Документация процедуры

    Электрика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАХУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    Почтовый адрес

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Контактный телефон

    +7 83152 2-45-40

    Факс

    +7 83152 2-42-52

    Адрес электронной почты

    uristcrb@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коновалова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электротовары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 09:30 GMT +319.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196609Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротовары

    Начальная цена

    50 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606910, Нижегородская область г.Шахунья, ул.Революционная, дом 34 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара Покупателем осуществляется в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи составленного на основании счета, товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал Элекор пластик белый 25х16ММ СКК10-025-016-1-К01"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Розетка открытой проводки Wessen Хит 16А 250В с заземлением 2 гнезда 84ШТ RA16-238-B"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная IEK LLE-A60-11-230-40-E27 11ВТ 220В 4000К одноцокольная E27 А60 белый"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Коробка распределительная Hegel КР2604 для наружного монтажа 100х100х50ММ IP65 полипропилен серый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель для открытой установки двухклавишный Schneider Electric Этюд 10А 250В IP20 белый BA10-002B"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой с медной жилой плоский ВВГнг-LS 3х2.5ММ2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель для открытой установки одноклавишный IEK Форс 10А 250В IP54 ВС20-1-0-ФСр"

    Кол-во: 50.000

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